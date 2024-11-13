Какие овощи можно посадить на огороде до зимы — советы дачникам

Мужчина, который сеет семена на огороде. Фото: Agromedia

Дачники с опытом знают, что осень — это не приговор в плане посадки растений на огороде, ведь некоторые культуры дают даже лучший урожай, если их посадить в это время года. Узнайте, семена каких овощей можно смело посадить в преддверии зимнего сезона.

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Во время осенней посадки важно заранее подкормить почву на огороде и увеличить количество семян на половину или четверть. Запомните, что семена должны быть сухими, а после посева их нельзя поливать. К тому же необходимо правильно выбрать сорт для осеннего посева.

Как только вы выполнили все эти правила, можете смело начинать высаживать овощи на огороде. А чтобы не допустить ошибку, узнайте, какие именно овощи можно сеять осенью.

Процесс посева семян на огороде. Фото: Growfully

Овощи, которые можно посеять осенью

Дачники с опытом рекомендуют посадить морковь и репу, но делать это лучше в условиях температуры не ниже трех градусов тепла и на глубину от трех до четырех сантиметров. Можно посадить картофель, но нужно, чтобы ночью наступили первые заморозки, а глубина посадки составляла от десяти до 15 сантиметров.

Еще можно посеять семена свеклы, но делать это лучше после того, как на улице будет в районе двух градусов мороза стабильно, и на глубину в три-четыре сантиметра. К тому же в преддверии зимы можно посадить озимый чеснок и лук.

Процесс посадки лука на огороде. Фото: Gardeners` World

Для осенней посадки подойдут также некоторые виды зелени, в частности, такие разновидности, как:

Щавель

Кинза

Укроп

Петрушка

Шпинат

Листовой салат

Но в этом случае необходимо соблюдать определенные пределы температурного режима. Например, укроп сажают тогда, когда днем на улице до двух градусов тепла, а салат — тогда, когда температура составляет от нуля до двух градусов мороза.

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