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Як оздоровити ґрунт на городі за допомогою звичайної солі — чудодійний лайфхак

23 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як оздоровити ґрунт на городі за допомогою солі — поради городникам та дачникам
Оздоровлення ґрунту на городі за допомогою солі. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

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Сіль — не лише важливий інгредієнт на кухні, але й корисний помічник у саду та на городі. Її властивості допомагають боротися з бур'янами та шкідниками, роблячи ґрунт чистішим і здоровішим. Проте важливо знати секрети правильного використання цього методу, щоб не нашкодити рослинам.

Ми розповімо, як застосовувати сіль для покращення ґрунту і які альтернативні способи можна використовувати для підтримання родючості землі. Поради досвідчених городників допоможуть вам зберегти здоровий і багатий на врожай город та сад.

Використання солі на городі — лайфхак від досвідчених городників

Сіль може стати ефективним засобом для боротьби з бур'янами та деякими шкідниками у верхньому шарі ґрунту. Достатньо розсипати невелику кількість солі на грядки та ретельно полити водою, щоб уникнути надмірної концентрації.

Такий підхід допомагає пригнічувати ріст бур'янів, зокрема тих, які шкодять урожаю. Однак не варто зловживати: занадто багато солі може зробити ґрунт непридатним для вирощування овочів, таких як квасоля чи морква, що не переносять підвищеної солоності. Зате буряк та шпинат можуть рости навіть при підвищеній солоності.

 

Використання солі на городі — лайфхак від досвідчених городників
Сіль у мішечку з тканини. Фото: depositphotos.com

Альтернативні способи покращення ґрунту

Якщо не хочете ризикувати з використанням солі, спробуйте більш традиційні методи оздоровлення ґрунту. Один із найпростіших і дієвих способів — це сівозміна. Переміщення культур щороку на різні ділянки дозволяє уникнути виснаження ґрунту і накопичення хвороб.

Важливою частиною догляду за землею є також мульчування, яке утримує вологу в ґрунті та пригнічує ріст бур'янів. Це дозволяє землі збагачуватися органікою природним шляхом.

 

Альтернативні способи покращення ґрунту
Підживлений та очищений ґрунт. Фото: google.com

Перевірка кислотності ґрунту

Ще один важливий момент — це періодична перевірка кислотності ґрунту. Оптимальний рівень pH для більшості культур — від 6.0 до 7.0. Якщо ґрунт занадто кислий, його можна нормалізувати за допомогою вапна або доломітового борошна. Також використання природних добрив, таких як настої з кропиви, компост або яєчна шкарлупа, допоможе збагатити ґрунт мікроелементами.

Раніше ми розповідали, який дешевий аптечний засіб допоможе позбутися грибкових захворювань та шкідників на городі. 

Нагадаємо, ми писали, як ефективно очистити ґрунт від дротяника та хруща.

Також ми інформували, чим обробити сад восени, щоб знищити попелицю.

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