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Как задержать снег на огороде, чтобы защитить растения от морозов

27 ноября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Снегозадержка на огороде — что это и как защитить растения от морозов
Человек, чистящий снег возле дома. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Всем дачникам всегда хочется защитить свои растения на огороде, особенно в зимнее время года, и одним из эффективных способов это сделать является снегозадержка. Опытные огородники объяснили, для чего это нужно и как проводить эту процедуру зимой.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Снегозадержка — зачем оно нужно

Во-первых, снег защищает почву от морозов, эрозии и ветра, а во-вторых, он насыщает землю влагой, что, в свою очередь, улучшает урожайность растений. Также слой снега повышает температуру почвы, а это помогает озимым растениям стойко выдержать морозы и раньше распуститься весной.

Растение зимой
Растение зимой под снегом. Фото: Freepik

К тому же снегом можно защитить молодые культуры, цветы и ягодные кустарники от мороза и ускорить размножение дождевых червей.

Как проводить процедуру снегозадержки

Если на вашем участке растут сидераты, то, по сути, вам ничего делать и не надо, ведь они считаются хорошими задержателями снега. Дело в том, что снег с сидератов гораздо дольше сходит, а это как раз и нужно для защиты ваших растений на огороде.

Однако если у вас нет сидератов, тогда поставьте заслон из любых материалов, которые есть у вас под рукой, чтобы ветер не раздувал снег. Вокруг молодых кустарников, роз и маленьких деревьев сгребите снег так, чтобы создать холмы, которые тают дольше, чем обычный слой снега.

Снегозадержка
Задержка снега на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Но запомните, что корням требуется доступ к свежему воздуху, поэтому не трамбуйте снег слишком плотно. Однако этот метод совсем не подходит для вишни и сливы. А вот для каких растений он отлично подойдет, так это для:

  • Земляники
  • Крыжовника
  • Ежевики
  • Смородины

Можете также разложить по участку предметы, способные задерживать снег, например:

  • Стебли кукурузы
  • Сосну
  • Сухие ветви

Напомним, мы писали о том, какие овощи можно посадить на огороде накануне зимы.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкормить смородину на огороде для защиты зимой.

Также мы сообщали о том, как можно защитить свой огород от замерзания зимой.

растения снег зима советы огород

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