Що посіяти на розсаду в січні, щоб зібрати врожай навесні — поради дачникам

Людина, яка сіє петунії на розсаду. Фото: скриншот з YouTube

Якщо ви хочете отримати навесні хорошу розсаду, її необхідно підготувати взимку. Досвідчені дачники розповіли, що варто посіяти на розсаду вже цією зимою, а саме — в січні, щоб навесні зібрати рясний врожай і насолоджуватися смачними плодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зима для городників — це не привід відпочивати, адже є ще багато роботи на ділянці. Наприклад, у січні необхідно посіяти на розсаду деякі рослини, які вже навесні дадуть гарний врожай. Досвідчені дачники розповіли, про які культури йдеться в цьому випадку.

Які рослини можна посіяти на розсаду в січні

Перець

Досвідчені дачники наголошують, що перцю потрібно багато часу на те, щоб стати сильним і витягнутися, але потім він дуже швидко буде готовий до посадки у відкритому ґрунті. Але розсаду необхідно тримати під лампами для підсвічування, адже взимку мало сонця і воно не таке активне.

Багато вирощеної розсади перцю. Фото: Pinterest

Помідори

У січні також треба посіяти і помідори на розсаду, але насіння потрібно більше, ніж лунок. Річ у тому, що взимку не всі рослини здатні вижити — деякі гинуть через погану пересадку, інших вражають шкідники, а деяким мало або багато води.

Готова розсада помідорів. Фото: Flipkart

Баклажани

З розсадою цього овоча також не варто зволікати. Річ у тому, що спочатку баклажани довго "думають", але потім тішать активним ростом. Коріння цього овоча довго розвивається, тому посадивши його в січні, навесні вже можна отримати великі та міцні плоди.

Вирощена розсада баклажанів. Фото: Coltivazione Biologica

Селера

Дачники з досвідом знають, що цю рослину важко вирощувати, адже вона довго сходить і росте. Однак вона дуже корисна для здоров’я, тому варто виділити трохи часу на вирощування. Але не варто сіяти насіння занадто густо, інакше потім буде складно його проріджувати.

Готова розсада селери. Фото: Freepik

Квіти

Такі рослини, як лобелії і петунії, потребують особливого догляду, хоча мають маленьке насіння. Однак, якщо ви хочете навесні насолоджуватися цими неймовірно гарними квітами, потерпіть трохи і приділяйте особливу увагу дрібницям.

Розсада петуній в тазику. Фото: Tomathouse.com

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