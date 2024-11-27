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Що посіяти на розсаду в січні — поради дачникам

27 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що посіяти на розсаду в січні, щоб зібрати врожай навесні — поради дачникам
Людина, яка сіє петунії на розсаду. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете отримати навесні хорошу розсаду, її необхідно підготувати взимку. Досвідчені дачники розповіли, що варто посіяти на розсаду вже цією зимою, а саме — в січні, щоб навесні зібрати рясний врожай і насолоджуватися смачними плодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зима для городників — це не привід відпочивати, адже є ще багато роботи на ділянці. Наприклад, у січні необхідно посіяти на розсаду деякі рослини, які вже навесні дадуть гарний врожай. Досвідчені дачники розповіли, про які культури йдеться в цьому випадку.

Які рослини можна посіяти на розсаду в січні

Перець

Досвідчені дачники наголошують, що перцю потрібно багато часу на те, щоб стати сильним і витягнутися, але потім він дуже швидко буде готовий до посадки у відкритому ґрунті. Але розсаду необхідно тримати під лампами для підсвічування, адже взимку мало сонця і воно не таке активне.

Перец
Багато вирощеної розсади перцю. Фото: Pinterest

Помідори

У січні також треба посіяти і помідори на розсаду, але насіння потрібно більше, ніж лунок. Річ у тому, що взимку не всі рослини здатні вижити — деякі гинуть через погану пересадку, інших вражають шкідники, а деяким мало або багато води.

Помидоры
Готова розсада помідорів. Фото: Flipkart

Баклажани

З розсадою цього овоча також не варто зволікати. Річ у тому, що спочатку баклажани довго "думають", але потім тішать активним ростом. Коріння цього овоча довго розвивається, тому посадивши його в січні, навесні вже можна отримати великі та міцні плоди.

Баклажаны
Вирощена розсада баклажанів. Фото: Coltivazione Biologica

Селера

Дачники з досвідом знають, що цю рослину важко вирощувати, адже вона довго сходить і росте. Однак вона дуже корисна для здоров’я, тому варто виділити трохи часу на вирощування. Але не варто сіяти насіння занадто густо, інакше потім буде складно його проріджувати.

Сельдерей
Готова розсада селери. Фото: Freepik

Квіти

Такі рослини, як лобелії і петунії, потребують особливого догляду, хоча мають маленьке насіння. Однак, якщо ви хочете навесні насолоджуватися цими неймовірно гарними квітами, потерпіть трохи і приділяйте особливу увагу дрібницям.

Петунии
Розсада петуній в тазику. Фото: Tomathouse.com

Нагадаємо, ми писали про те, які овочі необхідно встигнути посадити восени. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна садити разом на городі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно пересаджувати багаторічні рослини в саду.

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