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Что посеять на рассаду в январе — советы дачникам

27 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посеять на рассаду в январе, чтобы собрать урожай весной — советы дачникам
Человек, который сеет петунии на рассаду. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите получить весной хорошую рассаду, ее нужно подготовить зимой. Опытные дачники рассказали, что следует посеять на рассаду уже этой зимой, а именно — в январе, чтобы весной собрать обильный урожай и наслаждаться вкусными плодами.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Зима для огородников — это не повод для отдыха, ведь есть еще много работы на участке. К примеру, в январе необходимо посеять на рассаду некоторые растения, которые уже весной дадут хороший урожай. Опытные дачники рассказали, о каких культурах идет речь в этом случае.

Какие растения можно посеять на рассаду в январе

Перец

Опытные дачники отмечают, что перцу нужно много времени на то, чтобы стать сильным и вытянуться, но потом он очень быстро будет готов к посадке в открытом грунте. Но рассаду необходимо держать под лампами для подсветки, ведь зимой мало солнца и оно не такое активное.

Перец
Много выращенной рассады перца. Фото: Pinterest

Помидоры

В январе также нужно посеять и помидоры на рассаду, но семян нужно больше, чем лунок. Дело в том, что зимой не все растения способны выжить — некоторые погибают из-за плохой пересадки, других поражают вредители, а некоторым мало или много воды.

Помидоры
Готовая рассада помидоров. Фото: Flipkart

Баклажаны

С рассадой этого овоща тоже не стоит медлить. Дело в том, что сначала баклажаны долго "думают", но потом радуют активным ростом. Корни этого овоща долго развиваются, поэтому посадив его в январе, весной уже можно получить большие и крепкие плоды.

Баклажаны
Выращенная рассада баклажанов. Фото: Coltivazione Biologica

Сельдерей

Дачники с опытом знают, что это растение тяжело выращивать, ведь оно долго сходит и растет. Однако, оно очень полезно для здоровья, поэтому стоит выделить немного времени на выращивание. Но не стоит сеять семена слишком густо, иначе потом будет сложно их прореживать.

Сельдерей
Готовая рассада сельдерея. Фото: Freepik

Цветы

Такие растения, как лобелии и петунии, нуждаются в особом уходе, хотя имеют маленькие семена. Однако, если вы хотите весной наслаждаться этими невероятно красивыми цветами, потерпите немного и уделяйте особое внимание мелочам.

Петунии
Рассада петуний в тазике. Фото: Tomathouse.com

Напомним, мы писали о том, какие овощи необходимо успеть посадить осенью.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения нельзя сажать вместе на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно пересаживать многолетние растения в саду.

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