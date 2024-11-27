Что посеять на рассаду в январе, чтобы собрать урожай весной — советы дачникам

Человек, который сеет петунии на рассаду. Фото: скриншот с YouTube

Если вы хотите получить весной хорошую рассаду, ее нужно подготовить зимой. Опытные дачники рассказали, что следует посеять на рассаду уже этой зимой, а именно — в январе, чтобы весной собрать обильный урожай и наслаждаться вкусными плодами.

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Зима для огородников — это не повод для отдыха, ведь есть еще много работы на участке. К примеру, в январе необходимо посеять на рассаду некоторые растения, которые уже весной дадут хороший урожай. Опытные дачники рассказали, о каких культурах идет речь в этом случае.

Какие растения можно посеять на рассаду в январе

Перец

Опытные дачники отмечают, что перцу нужно много времени на то, чтобы стать сильным и вытянуться, но потом он очень быстро будет готов к посадке в открытом грунте. Но рассаду необходимо держать под лампами для подсветки, ведь зимой мало солнца и оно не такое активное.

Много выращенной рассады перца. Фото: Pinterest

Помидоры

В январе также нужно посеять и помидоры на рассаду, но семян нужно больше, чем лунок. Дело в том, что зимой не все растения способны выжить — некоторые погибают из-за плохой пересадки, других поражают вредители, а некоторым мало или много воды.

Готовая рассада помидоров. Фото: Flipkart

Баклажаны

С рассадой этого овоща тоже не стоит медлить. Дело в том, что сначала баклажаны долго "думают", но потом радуют активным ростом. Корни этого овоща долго развиваются, поэтому посадив его в январе, весной уже можно получить большие и крепкие плоды.

Выращенная рассада баклажанов. Фото: Coltivazione Biologica

Сельдерей

Дачники с опытом знают, что это растение тяжело выращивать, ведь оно долго сходит и растет. Однако, оно очень полезно для здоровья, поэтому стоит выделить немного времени на выращивание. Но не стоит сеять семена слишком густо, иначе потом будет сложно их прореживать.

Готовая рассада сельдерея. Фото: Freepik

Цветы

Такие растения, как лобелии и петунии, нуждаются в особом уходе, хотя имеют маленькие семена. Однако, если вы хотите весной наслаждаться этими невероятно красивыми цветами, потерпите немного и уделяйте особое внимание мелочам.

Рассада петуний в тазике. Фото: Tomathouse.com

Напомним, мы писали о том, какие овощи необходимо успеть посадить осенью.

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