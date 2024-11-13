Які рослини не можна садити разом — поради дачникам

Людина, яка тримає врожай з городу. Фото: Pinterest

Інколи буває так, що ніби зробили все вірно на городі, але гарного врожаю так і не дочекалися. Щоб виправити ситуацію і досягти бажаних результатів, дізнайтеся, які городні культури в жодному випадку не повинні рости на одній ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Картопля, помідори, перець, баклажани

Ці чотири види пасльонових культур в жодному разі не повинні рости на одній ділянці, адже вони страждають від одних і самих захворювань і шкідників. Тобто якщо шкідники вразили одну культуру, то не пройдуть і повз іншої.

Картопля, помідори, перець і баклажани на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Цибуля, часник, горох

Будь-які різновиди цибулі можуть пригнічувати ріст і розвиток гороху, тому їх краще не садити один біля одного. До того ж часник також не рекомендується вирощувати біля них, адже він вважається теж шкідливим для гороху.

Цибуля, часник і горох на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Морква, кріп, петрушка

Досвідчені дачники не радять садити ці три рослини разом, адже кріп з петрушкою псують розвиток моркви. Тому краще відмовитися від того, щоб садити ці городні культури на одній ділянці.

Морква, кріп і петрушка на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Капуста, виноград

Не можна також садити і ці три рослини на одній ділянці, адже капустою можна зіпсувати присмак винограду. До речі, цю "парочку" не вирощують разом вже дуже багато років.

Капуста і виноград на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Перець, бобові, гарбузові, ягідні кущі, полуниця

Ці рослини також краще не садити разом, адже вони разом страждають від такої грибкової хвороби, як антракноз. Якщо ви посадите їх разом, на листях і стеблах з’являться чорні плями і виразки, що потім призведе до гниття рослин.

Перець, бобові, гарбузові, ягідні кущі та полуниця на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Гірчиця, буряк, соняшник

Дачники з досвідом знають, що листова гірчиця дуже не любить рости поруч із буряком. А ось посадка разом із соняшником може порушити ріст і розвиток гірчиці.

Гірчиця, буряк і соняшник на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

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