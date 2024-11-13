Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Що не можна садити разом на городі — якої "близькості" уникати arrow

Що не можна садити разом на городі — якої "близькості" уникати

13 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які рослини не можна садити разом — поради дачникам
Людина, яка тримає врожай з городу. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Інколи буває так, що ніби зробили все вірно на городі, але гарного врожаю так і не дочекалися. Щоб виправити ситуацію і досягти бажаних результатів, дізнайтеся, які городні культури в жодному випадку не повинні рости на одній ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Які культури не можна вирощувати поряд

Картопля, помідори, перець, баклажани

Ці чотири види пасльонових культур в жодному разі не повинні рости на одній ділянці, адже вони страждають від одних і самих захворювань і шкідників. Тобто якщо шкідники вразили одну культуру, то не пройдуть і повз іншої.

Картофель, помидоры, перец, баклажаны
Картопля, помідори, перець і баклажани на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Цибуля, часник, горох

Будь-які різновиди цибулі можуть пригнічувати ріст і розвиток гороху, тому їх краще не садити один біля одного. До того ж часник також не рекомендується вирощувати біля них, адже він вважається теж шкідливим для гороху.

Лук, чеснок, горох
Цибуля, часник і горох на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Морква, кріп, петрушка

Досвідчені дачники не радять садити ці три рослини разом, адже кріп з петрушкою псують розвиток моркви. Тому краще відмовитися від того, щоб садити ці городні культури на одній ділянці.

Морковь, укроп, петрушка
Морква, кріп і петрушка на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Капуста, виноград

Не можна також садити і ці три рослини на одній ділянці, адже капустою можна зіпсувати присмак винограду. До речі, цю "парочку" не вирощують разом вже дуже багато років.

Капуста, виноград
Капуста і виноград на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Перець, бобові, гарбузові, ягідні кущі, полуниця

Ці рослини також краще не садити разом, адже вони разом страждають від такої грибкової хвороби, як антракноз. Якщо ви посадите їх разом, на листях і стеблах з’являться чорні плями і виразки, що потім призведе до гниття рослин. 

Перец, бобовые, тыквенные, ягодные кусты, клубника
Перець, бобові, гарбузові, ягідні кущі та полуниця на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Гірчиця, буряк, соняшник

Дачники з досвідом знають, що листова гірчиця дуже не любить рости поруч із буряком. А ось посадка разом із соняшником може порушити ріст і розвиток гірчиці.

Горчица, свекла, подсолнух
Гірчиця, буряк і соняшник на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна не обрізати напередодні зимового сезону. 

Раніше ми розповідали про те, як можна вберегти рослини в саду від зимових морозів. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посадити на городі взимку.

рослини поради город культура заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком