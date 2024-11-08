Як можна захистити сад взимку — корисні поради від морозів

Вбережіть рослини від замерзання — як захистити сад взимку
З наближенням зимового сезону всім дачникам варто подбати про свої рослини в саду, щоб вони не замерзли і не загинули. Якщо ви хочете вберегти всі плодові дерева і ягідні чагарники на своїй ділянці, дізнайтеся, як можна захистити сад від зимових холодів.
Про це розповідає Express.
Захист саду взимку — що варто зробити з рослинами восени
Мульчування і захист ніжних рослин
Якщо у вас у саду є рослини, які люблять тепло, вкрийте їх товстим шаром органічної мульчі, наприклад, соломою або листям. Це допоможе утримати тепло в ґрунті та захистити кореневу систему від зовнішніх чинників. Можна ще обгорнути рослини агроволокном або старою постільною білизною.
Санітарна обрізка рослин
Перед першими морозами обріжте рослини, щоб запобігти розвитку захворювань і виникненню пошкоджень. Обріжте всі гілки, які захворіли або загинули, щоб покращити процес циркуляції повітря і не дати волозі скупчуватися.
Полив і зволоження рослин
Перш, ніж надворі будуть морози, простежте за тим, що у рослин достатньо вологи. За один або два дня до морозів добре полийте ґрунт під рослинами, адже у вологому ґрунті набагато краще тримається тепло, ніж у сухому.
Захист стовбурів дерев
Через морози молоді дерева з тонкою корою можуть постраждати, тому важливо обгорнути їхні стовбури дерев’яною плівкою або мішковиною. Це допоможе вам ефективно захистити дерева від перепадів температур повітря надворі.
Перевірка на присутність шкідників
Обов’язково простежте за тим, щоб на рослинах не було таких шкідників, як щитівка, попелиця і павутинний кліщ. Річ у тому, що ці шкідники можуть послабити рослини і знизити їхню стійкість до морозів. Щоб цього не було, обробляєте постраждалі рослини.
Що ще треба робити, щоб захистити сад взимку
Напередодні зимового сезону також важливо:
- Перемістити рослини у горщиках до будинку
- Ізолювати контейнери
- Почистити і підготувати до зими садові інструменти
- Підготувати газон
Нагадаємо, ми писали про те, що необхідно зробити з туями в листопаді, щоб захистити їх від морозів.
Раніше ми розповідали про те, як можна захистити персик з абрикосом взимку.
Також ми повідомляли про те, з яких рослин можна створити живопліт навколо дачі.
Читайте Новини.LIVE!