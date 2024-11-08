Як можна захистити сад взимку — корисні поради від морозів

Людина, яка вкриває рослину на зиму. Фото: House Digest

З наближенням зимового сезону всім дачникам варто подбати про свої рослини в саду, щоб вони не замерзли і не загинули. Якщо ви хочете вберегти всі плодові дерева і ягідні чагарники на своїй ділянці, дізнайтеся, як можна захистити сад від зимових холодів.

Про це розповідає Express.

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Мульчування і захист ніжних рослин

Якщо у вас у саду є рослини, які люблять тепло, вкрийте їх товстим шаром органічної мульчі, наприклад, соломою або листям. Це допоможе утримати тепло в ґрунті та захистити кореневу систему від зовнішніх чинників. Можна ще обгорнути рослини агроволокном або старою постільною білизною.

Санітарна обрізка рослин

Перед першими морозами обріжте рослини, щоб запобігти розвитку захворювань і виникненню пошкоджень. Обріжте всі гілки, які захворіли або загинули, щоб покращити процес циркуляції повітря і не дати волозі скупчуватися.

Процес обрізки плодового дерева в саду. Фото: Decorexpro

Полив і зволоження рослин

Перш, ніж надворі будуть морози, простежте за тим, що у рослин достатньо вологи. За один або два дня до морозів добре полийте ґрунт під рослинами, адже у вологому ґрунті набагато краще тримається тепло, ніж у сухому.

Захист стовбурів дерев

Через морози молоді дерева з тонкою корою можуть постраждати, тому важливо обгорнути їхні стовбури дерев’яною плівкою або мішковиною. Це допоможе вам ефективно захистити дерева від перепадів температур повітря надворі.

Догляд дерев у саду. Фото: Unansea.com

Перевірка на присутність шкідників

Обов’язково простежте за тим, щоб на рослинах не було таких шкідників, як щитівка, попелиця і павутинний кліщ. Річ у тому, що ці шкідники можуть послабити рослини і знизити їхню стійкість до морозів. Щоб цього не було, обробляєте постраждалі рослини.

Що ще треба робити, щоб захистити сад взимку

Напередодні зимового сезону також важливо:

Перемістити рослини у горщиках до будинку

Ізолювати контейнери

Почистити і підготувати до зими садові інструменти

Підготувати газон

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