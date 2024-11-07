Що робити з туями в листопаді, щоб захистити їх взимку — поради

Садівниця, яка поливає туї. Фото: Freepik

Не секрет, що туї, як і будь-які інші дерева, потребують особливої уваги з наближенням зимового сезону. Досвідчені садівники розповіли, що необхідно зробити з цими декоративними рослинами, щоб вони з легкістю витримали зимові морози і гарно розцвіли навесні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як поливати туї

Листопад — це доволі нестабільний місяць у плані температури повітря, але туї необхідно встигнути полити до настання заморозків, особливо, якщо восени було мало опадів. Востаннє в цьому сезоні поливати дерева потрібно в день, коли немає заморозків, щоб кореневі системи отримали вологу.

Процес поливу туй у саду. Фото: FreshPatio

Чим захистити туї від морозів

Якщо ви хочете вберегти декоративні дерева від холодів взимку, можете їх замульчувати, щоб зберегти вологу. Досвідчені садівники рекомендують робити це одним з таких матеріалів, як:

Компост

Кора сосни

Торф (але обов’язково низинний і перехідний)

Як захистити туї від деформації

Через те, що зима — це постійні потужні пориви вітру і багато снігу, гілки цих дерев можуть ламатися. Щоб зберегти їх, можете обв’язати дерева стрічками з агроволокна або джутової тканини.

Процес догляду туї у саду. Фото: Pinterest

Чим підживити туї

У листопаді у вас є крайня можливість удобрити туї, але робити це краще добривами із вмістом фосфору і калію. Річ у тому, що ці добрива допоможуть рослинам краще пережити зиму. Категорично не можна підживлювати туї восени азотом, який стимулює ріст.

Як врятувати туї від хвороб і шкідників

Напередодні зими обов’язково перевірте туї на наявність шкідників або захворювань. Якщо вони стали жовтими, то в них проблеми з вологою. В такому випадку обробіть дерева спеціальними засобами для захисту або обріжте гілки, які захворіли.

Нагадаємо, ми писали про те, як поливати туї в саду, щоб не зіпсувати їхній ріст і розвиток.

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