Що робити з туями в листопаді, щоб захистити їх взимку — поради

Врятуйте дерева від замерзання — як доглядати туї в листопаді
Не секрет, що туї, як і будь-які інші дерева, потребують особливої уваги з наближенням зимового сезону. Досвідчені садівники розповіли, що необхідно зробити з цими декоративними рослинами, щоб вони з легкістю витримали зимові морози і гарно розцвіли навесні.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Догляд туй у листопаді —– що робити восени
Як поливати туї
Листопад — це доволі нестабільний місяць у плані температури повітря, але туї необхідно встигнути полити до настання заморозків, особливо, якщо восени було мало опадів. Востаннє в цьому сезоні поливати дерева потрібно в день, коли немає заморозків, щоб кореневі системи отримали вологу.
Чим захистити туї від морозів
Якщо ви хочете вберегти декоративні дерева від холодів взимку, можете їх замульчувати, щоб зберегти вологу. Досвідчені садівники рекомендують робити це одним з таких матеріалів, як:
- Компост
- Кора сосни
- Торф (але обов’язково низинний і перехідний)
Як захистити туї від деформації
Через те, що зима — це постійні потужні пориви вітру і багато снігу, гілки цих дерев можуть ламатися. Щоб зберегти їх, можете обв’язати дерева стрічками з агроволокна або джутової тканини.
Чим підживити туї
У листопаді у вас є крайня можливість удобрити туї, але робити це краще добривами із вмістом фосфору і калію. Річ у тому, що ці добрива допоможуть рослинам краще пережити зиму. Категорично не можна підживлювати туї восени азотом, який стимулює ріст.
Як врятувати туї від хвороб і шкідників
Напередодні зими обов’язково перевірте туї на наявність шкідників або захворювань. Якщо вони стали жовтими, то в них проблеми з вологою. В такому випадку обробіть дерева спеціальними засобами для захисту або обріжте гілки, які захворіли.
Нагадаємо, ми писали про те, як поливати туї в саду, щоб не зіпсувати їхній ріст і розвиток.
Раніше ми розповідали про те, які рослини краще не садити біля туї в саду.
Також ми повідомляли про те, чи можна висаджувати туї біля свого будинку.
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