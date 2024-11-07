Что делать с туями в ноябре, чтобы защитить их зимой — советы

Садовница, которая поливает туи. Фото: Freepik

Не секрет, что туи, как и любые другие деревья, нуждаются в особом внимании с приближением зимнего сезона. Опытные садоводы рассказали, что необходимо сделать с этими декоративными растениями, чтобы они легко выдержали зимние морозы и красиво расцвели весной.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как поливать туи

Ноябрь — это довольно нестабильный месяц в плане температуры воздуха, но туи необходимо успеть полить до наступления заморозков, особенно, если осенью было мало осадков. Последний раз в этом сезоне поливать деревья нужно в день, когда нет заморозков, чтобы корневые системы получили влагу.

Процесс полива туй в саду. Фото: FreshPatio

Чем защитить туи от морозов

Если вы хотите уберечь декоративные деревья от холодов зимой, можете их замульчировать, чтобы сохранить влагу. Опытные садоводы рекомендуют делать это одним из таких материалов, как:

Компост

Кора сосны

Торф (но обязательно низменный и переходный)

Как защитить туи от деформации

Из-за того, что зима — это постоянные мощные порывы ветра и много снега, ветви этих деревьев могут ломаться. Чтобы сохранить их, можете обвязать деревья лентами из агроволокна или джутовой ткани.

Процесс ухода за туей в саду. Фото: Pinterest

Чем подкормить туи

В ноябре у вас есть крайняя возможность удобрить туи, но делать это лучше удобрениями с содержанием фосфора и калия. Дело в том, что эти удобрения помогут растениям лучше пережить зиму. Категорически нельзя подкармливать туи осенью азотом, который стимулирует рост.

Как спасти туи от болезней и вредителей

В преддверии зимы обязательно проверьте туи на наличие вредителей или заболеваний. Если они стали желтыми, то у них проблемы с влагой. В таком случае обработайте деревья специальными средствами для защиты или обрежьте заболевшие ветки.

Напомним, мы писали о том, как поливать туи в саду, чтобы не испортить их рост и развитие.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения лучше не сажать возле туи в саду.

Также мы сообщали о том, можно ли высаживать туи возле своего дома.