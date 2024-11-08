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Уберегите растения от замерзания — как защитить сад зимой

8 ноября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно защитить сад зимой — полезные советы от морозов
Человек, который укрывает растение на зиму. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

С приближением зимнего сезона всем дачникам следует позаботиться о своих растениях в саду, чтобы они не замерзли и не погибли. Если вы хотите уберечь все плодовые деревья и ягодные кустарники на своем участке, узнайте, как можно защитить сад от зимних холодов.

Об этом рассказывает Express.

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Мульчирование и защита нежных растений

Если у вас в саду есть растения, которые любят тепло, укройте их толстым слоем органической мульчи, например, соломой или листьями. Это поможет удержать тепло в почве и защитить корневую систему от внешних факторов. Можно еще обернуть растения агроволокном или старым постельным бельем.

Санитарная обрезка растений

Перед первыми морозами обрежьте растения, чтобы предотвратить развитие заболеваний и возникновение повреждений. Обрежьте все ветки, которые заболели или погибли, чтобы улучшить процесс циркуляции воздуха и не дать влаге скапливаться.

Обрезка ветки
Процесс обрезки плодового дерева в саду. Фото: Decorexpro

Полив и увлажнение растений

Прежде, чем на улице будут морозы, проследите за тем, что у растений достаточно влаги. За один или два дня до морозов хорошо полейте почву под растениями, ведь во влажной почве гораздо лучше держится тепло, чем в сухой.

Защита стволов деревьев

Из-за морозов молодые деревья с тонкой корой могут пострадать, поэтому важно обернуть их стволы деревянной пленкой или мешковиной. Это поможет вам эффективно защитить деревья от перепадов температур воздуха на улице.

Защита деревьев
Уход за деревьями в саду. Фото: Unansea.com

Проверка присутствия вредителей

Обязательно проследите за тем, чтобы на растениях не было таких вредителей, как щитовка, тля и паутинный клещ. Дело в том, что эти вредители могут ослабить растения и снизить их устойчивость к морозам. Чтобы этого не было, обрабатывайте пострадавшие растения.

Что еще нужно делать, чтобы защитить сад зимой

В преддверии зимнего сезона также важно:

  • Переместить растения в горшках в дом
  • Изолировать контейнеры
  • Очистить и подготовить к зиме садовые инструменты
  • Подготовить газон

Напомним, мы писали о том, что необходимо сделать с туями в ноябре, чтобы защитить их от морозов.

Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить персик с абрикосом зимой.

Также мы сообщали о том, из каких растений можно создать живую изгородь вокруг дачи.

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