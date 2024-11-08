Как можно защитить сад зимой — полезные советы от морозов

Уберегите растения от замерзания — как защитить сад зимой
С приближением зимнего сезона всем дачникам следует позаботиться о своих растениях в саду, чтобы они не замерзли и не погибли. Если вы хотите уберечь все плодовые деревья и ягодные кустарники на своем участке, узнайте, как можно защитить сад от зимних холодов.
Об этом рассказывает Express.
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Мульчирование и защита нежных растений
Если у вас в саду есть растения, которые любят тепло, укройте их толстым слоем органической мульчи, например, соломой или листьями. Это поможет удержать тепло в почве и защитить корневую систему от внешних факторов. Можно еще обернуть растения агроволокном или старым постельным бельем.
Санитарная обрезка растений
Перед первыми морозами обрежьте растения, чтобы предотвратить развитие заболеваний и возникновение повреждений. Обрежьте все ветки, которые заболели или погибли, чтобы улучшить процесс циркуляции воздуха и не дать влаге скапливаться.
Полив и увлажнение растений
Прежде, чем на улице будут морозы, проследите за тем, что у растений достаточно влаги. За один или два дня до морозов хорошо полейте почву под растениями, ведь во влажной почве гораздо лучше держится тепло, чем в сухой.
Защита стволов деревьев
Из-за морозов молодые деревья с тонкой корой могут пострадать, поэтому важно обернуть их стволы деревянной пленкой или мешковиной. Это поможет вам эффективно защитить деревья от перепадов температур воздуха на улице.
Проверка присутствия вредителей
Обязательно проследите за тем, чтобы на растениях не было таких вредителей, как щитовка, тля и паутинный клещ. Дело в том, что эти вредители могут ослабить растения и снизить их устойчивость к морозам. Чтобы этого не было, обрабатывайте пострадавшие растения.
Что еще нужно делать, чтобы защитить сад зимой
В преддверии зимнего сезона также важно:
- Переместить растения в горшках в дом
- Изолировать контейнеры
- Очистить и подготовить к зиме садовые инструменты
- Подготовить газон
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