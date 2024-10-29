З яких рослин можна зробити живопліт — поради дачникам

Садівниця, яка підстригає живоплот. Фото: Pinterest

Якщо ваші сусіди проти того, щоб ставити паркан між ними і вами, а вам конче необхідно прикрити свою ділянку від сторонніх очей, є ідеальний вихід — встановити живу огорожу. Досвідчені дачники розповіли, які рослини більше підходять для встановлення живоплоту.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Найкращі рослини для встановлення живоплоту

Західна туя "Смарагд"

Ця рослина ідеально підходить для живоплоту, адже вона здатна прикрасити будь-який сад. Така туя має форму конусу і хвою насичено-зеленого відтінку, який вона зберігає цілий рік. Західна туя підходить вам у тому випадку, якщо ви хочете встановити огорожу середньої довжини.

Однак, досвідчені дачники рекомендують садити цю рослину на відстані в 50-60 сантиметрів одна від одної і на 70-80 сантиметрів від паркану, щоб вона могла вільно розвиватися.

Дерева західної туї "Смарагд" у саду. Фото: Freepik

Ялівець "Блю Чіп"

Цю рослину досвідчені садівники називають блакитним "килимом", адже вона красиво стелиться землею, тому матиме ідеальний вигляд як бордюр або огорожа для ділянки. Щоб цей ялівець прикрасив ваш сад і прикрив його від сторонніх очей, рослини краще садити на відстані 50-70 сантиметрів одна від одної.

Якщо ви хочете створити певний контраст у саду, можете поєднати цей ялівець із хвойними і листяними кущами.

Ялівець "Блю Чіп" на землі. Фото: Pinterest

Звичайна сосна

Це дерево, яке користується особливою популярністю на новорічні свята, довго живе, захищає ділянку від вітру і створює необхідну тінь, тому воно буде ідеальним для живоплоту. Але садити ці дерева потрібно на відстані в два з половиною або три метри одне від одного.

Сосна має велику кореневу систему, тому щоб вона не пошкодила огорожу, від паркану треба відступати, щонайменше, два метри. Рослина ідеально підійде людям, які мають великі ділянки.

Звичайна сосна в саду. Фото: Pinterest

Оттавський барбарис "Суперба"

Ця рослина стане яскравим акцентом на вашій дачній ділянці, а її листя бордового кольору створює барвисту огорожу, тому барбарис матиме ефектний вигляд восени. Садити ці рослини краще на відстані в 50-70 сантиметрів одна від одної і, щонайменше, 70-80 сантиметрів від паркану.

Перевагою цього дерева є той факт, що він здатний чудово витримувати обрізку, тому його можна робити різними формами.

Живопліт з оттавського барбарису "Суперба". Фото: Pinterest

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