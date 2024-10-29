Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Рослини для живоплоту — з чого її можна зробити arrow

Рослини для живоплоту — з чого її можна зробити

29 жовтня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
З яких рослин можна зробити живопліт — поради дачникам
Садівниця, яка підстригає живоплот. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ваші сусіди проти того, щоб ставити паркан між ними і вами, а вам конче необхідно прикрити свою ділянку від сторонніх очей, є ідеальний вихід — встановити живу огорожу. Досвідчені дачники розповіли, які рослини більше підходять для встановлення живоплоту.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Найкращі рослини для встановлення живоплоту

Західна туя "Смарагд"

Ця рослина ідеально підходить для живоплоту, адже вона здатна прикрасити будь-який сад. Така туя має форму конусу і хвою насичено-зеленого відтінку, який вона зберігає цілий рік. Західна туя підходить вам у тому випадку, якщо ви хочете встановити огорожу середньої довжини.

Однак, досвідчені дачники рекомендують садити цю рослину на відстані в 50-60 сантиметрів одна від одної і на 70-80 сантиметрів від паркану, щоб вона могла вільно розвиватися.

Западная туя "Изумруд"
Дерева західної туї "Смарагд" у саду. Фото: Freepik

Ялівець "Блю Чіп" 

Цю рослину досвідчені садівники називають блакитним "килимом", адже вона красиво стелиться землею, тому матиме ідеальний вигляд як бордюр або огорожа для ділянки. Щоб цей ялівець прикрасив ваш сад і прикрив його від сторонніх очей, рослини краще садити на відстані 50-70 сантиметрів одна від одної.

Якщо ви хочете створити певний контраст у саду, можете поєднати цей ялівець із хвойними і листяними кущами.

Можжевельник "Блю Чип"
Ялівець "Блю Чіп" на землі. Фото: Pinterest

Звичайна сосна

Це дерево, яке користується особливою популярністю на новорічні свята, довго живе, захищає ділянку від вітру і створює необхідну тінь, тому воно буде ідеальним для живоплоту. Але садити ці дерева потрібно на відстані в два з половиною або три метри одне від одного. 

Сосна має велику кореневу систему, тому щоб вона не пошкодила огорожу, від паркану треба відступати, щонайменше, два метри. Рослина ідеально підійде людям, які мають великі ділянки.

Обыкновенная сосна
Звичайна сосна в саду. Фото: Pinterest

Оттавський барбарис "Суперба"

Ця рослина стане яскравим акцентом на вашій дачній ділянці, а її листя бордового кольору створює барвисту огорожу, тому барбарис матиме ефектний вигляд восени. Садити ці рослини краще на відстані в 50-70 сантиметрів одна від одної і, щонайменше, 70-80 сантиметрів від паркану. 

Перевагою цього дерева є той факт, що він здатний чудово витримувати обрізку, тому його можна робити різними формами.

Оттавский барбарис "Суперба"
Живопліт з оттавського барбарису "Суперба". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити хвойні дерева від зимових морозів. 

Раніше ми розповідали про те, як і чим білити дерева восени, щоб захистити їх взимку. 

Також ми повідомляли про те, які рослини на городі допоможуть позбутися щурів. 

рослини поради живоплот город сад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:23 Рада затвердила предмети НМТ для випускників шкіл — що змінилося

17:23 Останні теплі дні місяця — прогноз погоди в Україні на завтра

17:17 Резонансний злочин — стрілок з Одеси залишається на волі

17:13 Атака на університет в Чечні — звідки могли завдати удару

17:13 Зміна адреси з-за кордону — як оновити ці дані в ТЦК

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:04 Рада прийняла закон про вдосконалення роботи МСЕК

17:03 У Львові ввімкнули опалення — людей попередили про небезпеку

Оновлено

17:03 В Одесі лунають вибухи — що відомо

16:46 У медсестри ВЛК в Одесі знайшли майно на 4,5 млн — позиція ОВА

16:45 Зеленський виступив на Північній раді — головні заяви

17:23 Рада затвердила предмети НМТ для випускників шкіл — що змінилося

17:23 Останні теплі дні місяця — прогноз погоди в Україні на завтра

17:17 Резонансний злочин — стрілок з Одеси залишається на волі

17:13 Атака на університет в Чечні — звідки могли завдати удару

17:13 Зміна адреси з-за кордону — як оновити ці дані в ТЦК

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:04 Рада прийняла закон про вдосконалення роботи МСЕК

17:03 У Львові ввімкнули опалення — людей попередили про небезпеку

Оновлено

17:03 В Одесі лунають вибухи — що відомо

16:46 У медсестри ВЛК в Одесі знайшли майно на 4,5 млн — позиція ОВА

16:45 Зеленський виступив на Північній раді — головні заяви

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні