Из каких растений можно сделать живую изгородь — советы дачникам

Садовница, подстригающая живую изгородь. Фото: Pinterest

Если ваши соседи против того, чтобы ставить забор между ними и вами, а вам необходимо прикрыть свой участок от посторонних глаз, есть идеальный выход — установить живое ограждение. Опытные дачники рассказали, какие растения больше подходят для установки живой изгороди.

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Западная туя "Изумруд"

Это растение идеально подходит для живой изгороди, ведь оно способно украсить любой сад. Такая туя имеет форму конуса и хвою насыщенно-зеленого оттенка, который она сохраняет круглый год. Западная туя подходит вам в том случае, если вы хотите установить ограждение средней длины.

Однако опытные дачники рекомендуют сажать это растение на расстоянии в 50-60 сантиметров друг от друга и на 70-80 сантиметров от забора, чтобы оно могло свободно развиваться.

Деревья западной туи "Изумруд" в саду. Фото: Freepik

Можжевельник "Блю Чип"

Это растение опытные садоводы называют голубым "ковром", ведь оно красиво стелется по земле, поэтому будет идеально выглядеть как бордюр или изгородь для участка. Чтобы этот можжевельник украсил ваш сад и прикрыл его от посторонних глаз, растения лучше сажать на расстоянии 50-70 сантиметров друг от друга.

Если вы хотите создать определенный контраст в саду, можете соединить этот можжевельник с хвойными и лиственными кустарниками.

Можжевельник "Блю Чип" на земле. Фото: Pinterest

Обычная сосна

Это дерево, которое пользуется особой популярностью на новогодние праздники, долго живет, защищает участок от ветра и создает необходимую тень, поэтому оно будет идеальным для живой изгороди. Но сажать эти деревья нужно на расстоянии в два с половиной или три метра друг от друга.

Сосна имеет большую корневую систему, поэтому чтобы она не повредила изгородь, от забора надо отступать, по меньшей мере, два метра. Растение идеально подойдет людям, которые имеют большие участки.

Обычная сосна в саду. Фото: Pinterest

Оттавский барбарис "Суперба"

Это растение станет ярким акцентом на вашем дачном участке, а его листья бордового цвета создают красочное ограждение, поэтому барбарис будет эффектно выглядеть осенью. Сажать эти растения лучше на расстоянии в 50-70 сантиметров друг от друга и, по меньшей мере, 70-80 сантиметров от забора.

Преимуществом этого дерева является тот факт, что оно способно отлично выдерживать обрезку, поэтому его можно делать разными формами.

Живая изгородь из оттавского барбариса "Суперба". Фото: Pinterest

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