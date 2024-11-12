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Витримають морози і сніг — які рослини можна не обрізати на зиму

12 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які рослини можна не обрізати на зиму — поради садівникам
Людина, яка садить хризантеми на клумбі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

У кожної справжньої господині на клумбі є велика кількість квітів, зокрема, багаторічників, яким потрібен особливий догляд напередодні настання зими. Дізнайтеся, які рослини можна не обрізати восени, адже вони вміють витримувати холоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Є цілий ряд рослин, які можуть з легкістю витримувати зимову пору року, сніг і потужні морози, тому їх навіть не потрібно обрізати. Дізнайтеся, які квіти можна залишити в спокої на зиму, не чіпаючи їх восени, і вони чудово витримають цей сезон.

Які рослини не потребують осінньої обрізки

Багаторічники

Квітникарі з досвідом кажуть, що деякі різновиди багаторічних рослин навіть краще витримують зиму, якщо їх не обрізати восени. Вони мають соковите листя і стебла, які дерев’яніють до осені та можуть з легкістю поламатися.

До списку таких багаторічних квітів належать:

  • Іриси
  • Півонії
  • Золотарники
  • Лілійники тощо
Ирисы
Яскраві іриси в саду. Фото: Pinterest

Декоративні злаки і трав’яні культури

Це ще одні рослини, які не потрібно обрізати восени, адже вони можуть витримувати навіть найпотужніші морози взимку. Садівники з досвідом дуже часто зв’язують ці рослини, збираючи їх у великі пучки за допомогою мотузки.

Декоративные злаки
Декоративні злаки у саду. Фото: Pinterest

Низькорослі рослини

Квітникарі з досвідом також не рекомендують обрізати низькорослі рослини, які розташовані на безпосередній близькості до землі, наприклад, бадани. До того ж все залежить від того, який температурний режим у вашому регіоні. 

Наприклад, такі популярні квіти, як хризантеми, здатні витримувати велику кількість снігу взимку та невеликі морози. Однак якщо їх не вкрити восени, вони можуть загинути.

Хризантемы
Хризантеми рожевого відтінку на клумбі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно пересаджувати багаторічні квіти в саду. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще садити хризантеми в листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які рослини з легкістю витримують зимові холоди.

осінь рослини поради квіти зима сад

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