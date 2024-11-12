Які рослини можна не обрізати на зиму — поради садівникам

Людина, яка садить хризантеми на клумбі. Фото: Pinterest

У кожної справжньої господині на клумбі є велика кількість квітів, зокрема, багаторічників, яким потрібен особливий догляд напередодні настання зими. Дізнайтеся, які рослини можна не обрізати восени, адже вони вміють витримувати холоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Є цілий ряд рослин, які можуть з легкістю витримувати зимову пору року, сніг і потужні морози, тому їх навіть не потрібно обрізати. Дізнайтеся, які квіти можна залишити в спокої на зиму, не чіпаючи їх восени, і вони чудово витримають цей сезон.

Які рослини не потребують осінньої обрізки

Багаторічники

Квітникарі з досвідом кажуть, що деякі різновиди багаторічних рослин навіть краще витримують зиму, якщо їх не обрізати восени. Вони мають соковите листя і стебла, які дерев’яніють до осені та можуть з легкістю поламатися.

До списку таких багаторічних квітів належать:

Іриси

Півонії

Золотарники

Лілійники тощо

Яскраві іриси в саду. Фото: Pinterest

Декоративні злаки і трав’яні культури

Це ще одні рослини, які не потрібно обрізати восени, адже вони можуть витримувати навіть найпотужніші морози взимку. Садівники з досвідом дуже часто зв’язують ці рослини, збираючи їх у великі пучки за допомогою мотузки.

Декоративні злаки у саду. Фото: Pinterest

Низькорослі рослини

Квітникарі з досвідом також не рекомендують обрізати низькорослі рослини, які розташовані на безпосередній близькості до землі, наприклад, бадани. До того ж все залежить від того, який температурний режим у вашому регіоні.

Наприклад, такі популярні квіти, як хризантеми, здатні витримувати велику кількість снігу взимку та невеликі морози. Однак якщо їх не вкрити восени, вони можуть загинути.

Хризантеми рожевого відтінку на клумбі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно пересаджувати багаторічні квіти в саду.

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