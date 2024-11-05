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Коли садити айстри в листопаді 2024 року — місячний календар

5 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Коли сіяти айстри в листопаді за місячним календарем — вдалі дні
Красиві айстри рожевого відтінку. Фото: Imdmyself.com
Христина Кучугурна - Редактор

Осінній посів айстр має як переваги, так і недоліки, однак, якщо ви, все ж таки, хочете посадити ці квіти на своїй клумбі, вам варто знати певні секрети. Досвідчені дачники розповіли, в які дні за місячним календарем це краще робити і як правильно сіяти ці рослини в саду.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Айстри — це дуже красиві різнокольорові квіти, які часто можна побачити на клумбах у людей. Якщо ви хочете виростити ці рослини в своєму саду, вам варто знати, коли їх краще садити і як саме це робити.

Астры
Багато різнокольорових айстр у саду. Фото: Pinterest

Коли варто посіяти айстри восени — місячний календар 

Сіяти ці квіти напередодні зими треба тоді, коли ґрунт почне промерзати, а надворі будуть морози, тобто, ідеальний час для цього — це листопад. Якщо термін придатності вашого насіння підходить до завершення, посійте його в осінню пору року, адже так можна досягти кращих результатів.

А щоб виростити найгарніші квіти, необхідно звернутися за допомогою до місячного календаря. Так, згідно з цим календарем, найвдалішими днями для посадки айстр цього місяця вважаються такі дати, як:

  • 10-11 листопада
  • 14-15 листопада
  • 18-20 листопада
  • 26-29 листопада
Астры многолетние
Багаторічні айстри рожевого кольору. Фото: Pinterest

Як правильно садити айстри в листопаді

Перш, ніж сіяти насіння цих квітів на клумбі, приготуйте перегній або придбайте торф і залиште їх у приміщенні, де не дуже холодно. Коли настануть вдалі дні, тобто, прийдуть перші морози надворі, посійте насіння рослин у борозенки і насипте зверху перегній або торф, але не поливайте посіви.

Навесні, щойно зійде сніг, можете накрити насіння цих квітів плівкою, щоб покращити їхню схожість і пришвидшити розвиток. Також, вкривши айстри цим матеріалом, можна зібрати розкішні букети на два-три тижні раніше, ніж без укриття.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити хризантеми від зимових морозів. 

Раніше ми розповідали про те, чому варто посадити чорнобривці на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим краще не вкривати троянди на клумбі на зиму.

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