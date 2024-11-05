Коли сіяти айстри в листопаді за місячним календарем — вдалі дні

Красиві айстри рожевого відтінку. Фото: Imdmyself.com

Осінній посів айстр має як переваги, так і недоліки, однак, якщо ви, все ж таки, хочете посадити ці квіти на своїй клумбі, вам варто знати певні секрети. Досвідчені дачники розповіли, в які дні за місячним календарем це краще робити і як правильно сіяти ці рослини в саду.

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Айстри — це дуже красиві різнокольорові квіти, які часто можна побачити на клумбах у людей. Якщо ви хочете виростити ці рослини в своєму саду, вам варто знати, коли їх краще садити і як саме це робити.

Багато різнокольорових айстр у саду. Фото: Pinterest

Коли варто посіяти айстри восени — місячний календар

Сіяти ці квіти напередодні зими треба тоді, коли ґрунт почне промерзати, а надворі будуть морози, тобто, ідеальний час для цього — це листопад. Якщо термін придатності вашого насіння підходить до завершення, посійте його в осінню пору року, адже так можна досягти кращих результатів.

А щоб виростити найгарніші квіти, необхідно звернутися за допомогою до місячного календаря. Так, згідно з цим календарем, найвдалішими днями для посадки айстр цього місяця вважаються такі дати, як:

10-11 листопада

14-15 листопада

18-20 листопада

26-29 листопада

Багаторічні айстри рожевого кольору. Фото: Pinterest

Як правильно садити айстри в листопаді

Перш, ніж сіяти насіння цих квітів на клумбі, приготуйте перегній або придбайте торф і залиште їх у приміщенні, де не дуже холодно. Коли настануть вдалі дні, тобто, прийдуть перші морози надворі, посійте насіння рослин у борозенки і насипте зверху перегній або торф, але не поливайте посіви.

Навесні, щойно зійде сніг, можете накрити насіння цих квітів плівкою, щоб покращити їхню схожість і пришвидшити розвиток. Також, вкривши айстри цим матеріалом, можна зібрати розкішні букети на два-три тижні раніше, ніж без укриття.

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