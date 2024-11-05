Когда сеять астры в ноябре по лунному календарю — удачные дни

Красивые астры розового оттенка. Фото: Imdmyself.com

Осенний посев астр имеет как преимущества, так и недостатки, однако, если вы, все же, хотите посадить эти цветы на своей клумбе, вам стоит знать определенные секреты. Опытные дачники рассказали, в какие дни по лунному календарю это лучше делать и как правильно сеять эти растения в саду.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Астры — это очень красивые разноцветные цветы, которые часто можно увидеть на клумбах у людей. Если вы хотите вырастить эти растения в своем саду, вам следует знать, когда их лучше сажать и как именно это делать.

Много разноцветных астр в саду. Фото: Pinterest

Когда стоит посеять астры осенью — лунный календарь

Сеять эти цветы накануне зимы нужно тогда, когда почва начнет промерзать, а на улице будут морозы, то есть, идеальное время для этого — это ноябрь. Если срок годности ваших семян подходит к завершению, посейте их в осеннее время года, ведь так можно добиться лучших результатов.

А чтобы вырастить самые красивые цветы, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю. Так, согласно этому календарю, самыми удачными днями для посадки астр в этом месяце считаются такие даты, как:

10-11 ноября

14-15 ноября

18-20 ноября

26-29 ноября

Многолетние астры розового цвета. Фото: Pinterest

Как правильно сажать астры в ноябре

Прежде, чем сеять семена этих цветов на клумбе, приготовьте перегной или приобретите торф и оставьте их в помещении, где не очень холодно. Когда наступят удачные дни, то есть, придут первые морозы на улице, посейте семена растений в бороздки и насыпьте сверху перегной или торф, но не поливайте посевы.

Весной, как только сойдет снег, можете накрыть семена этих цветов пленкой, чтобы улучшить их всхожесть и ускорить развитие. Также, накрыв астры этим материалом, можно собрать роскошные букеты на две-три недели раньше, чем без укрытия.

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