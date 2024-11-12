Какие растения можно не обрезать на зиму — советы садоводам

Человек, сажающий хризантемы на клумбе. Фото: Pinterest

У каждой настоящей хозяйки на клумбе есть большое количество цветов, в частности, многолетников, которым нужен особый уход в преддверии наступления зимы. Узнайте, какие растения можно не обрезать осенью, ведь они умеют выдерживать холода.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Есть целый ряд растений, которые могут легко выдерживать зимнее время года, снег и мощные морозы, поэтому их даже не нужно обрезать. Узнайте, какие цветы можно оставить в покое на зиму, не трогая их осенью, и они отлично выдержат этот сезон.

Какие растения не требуют осенней обрезки

Многолетники

Цветоводы с опытом говорят, что некоторые разновидности многолетних растений даже лучше выдерживают зиму, если их не обрезать осенью. Они имеют сочные листья и стебли, которые деревенеют до осени и могут с легкостью поломаться.

К списку таких многолетних цветов относятся:

Ирисы

Пионы

Золотарники

Лилейники и т.п.

Яркие ирисы в саду. Фото: Pinterest

Декоративные злаки и травяные культуры

Это еще одни растения, которые не нужно обрезать осенью, ведь они могут выдерживать даже самые сильные морозы зимой. Садоводы с опытом очень часто связывают эти растения, собирая их в большие пучки с помощью веревки.

Декоративные злаки в саду. Фото: Pinterest

Низкорослые растения

Цветоводы с опытом также не рекомендуют обрезать низкорослые растения, расположенные на непосредственной близости к земле, например, баданы. К тому же, все зависит от того, какой температурный режим в вашем регионе.

К примеру, такие популярные цветы, как хризантемы, способны выдерживать обилие снега зимой и небольшие морозы. Однако, если их не укрыть осенью, они могут погибнуть.

Хризантема розового оттенка на клумбе. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как правильно пересаживать многолетние цветы в саду.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше сажать хризантемы в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие растения легко выдерживают зимние холода.