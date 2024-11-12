Какие растения можно не обрезать на зиму — советы садоводам

Выдержат морозы и снег — какие растения можно не обрезать на зиму
У каждой настоящей хозяйки на клумбе есть большое количество цветов, в частности, многолетников, которым нужен особый уход в преддверии наступления зимы. Узнайте, какие растения можно не обрезать осенью, ведь они умеют выдерживать холода.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Есть целый ряд растений, которые могут легко выдерживать зимнее время года, снег и мощные морозы, поэтому их даже не нужно обрезать. Узнайте, какие цветы можно оставить в покое на зиму, не трогая их осенью, и они отлично выдержат этот сезон.
Какие растения не требуют осенней обрезки
Многолетники
Цветоводы с опытом говорят, что некоторые разновидности многолетних растений даже лучше выдерживают зиму, если их не обрезать осенью. Они имеют сочные листья и стебли, которые деревенеют до осени и могут с легкостью поломаться.
К списку таких многолетних цветов относятся:
- Ирисы
- Пионы
- Золотарники
- Лилейники и т.п.
Декоративные злаки и травяные культуры
Это еще одни растения, которые не нужно обрезать осенью, ведь они могут выдерживать даже самые сильные морозы зимой. Садоводы с опытом очень часто связывают эти растения, собирая их в большие пучки с помощью веревки.
Низкорослые растения
Цветоводы с опытом также не рекомендуют обрезать низкорослые растения, расположенные на непосредственной близости к земле, например, баданы. К тому же, все зависит от того, какой температурный режим в вашем регионе.
К примеру, такие популярные цветы, как хризантемы, способны выдерживать обилие снега зимой и небольшие морозы. Однако, если их не укрыть осенью, они могут погибнуть.
Напомним, мы писали о том, как правильно пересаживать многолетние цветы в саду.
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