Какие растения нельзя сажать вместе — советы дачникам

Человек, держащий урожай с огорода. Фото: Pinterest

Иногда бывает так, что вроде сделали все верно на огороде, но хорошего урожая так и не дождались. Чтобы исправить ситуацию и добиться желаемых результатов, узнайте, какие огородные культуры ни в коем случае не должны расти на одном участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Картофель, помидоры, перец, баклажаны

Эти четыре вида пасленовых культур ни в коем случае не должны расти на одном участке, ведь они страдают от одних и тех же заболеваний и вредителей. То есть если вредители поразили одну культуру, то не пройдут и мимо другой.

Картофель, помидоры, перец и баклажаны на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лук, чеснок, горох

Любые разновидности лука могут угнетать рост и развитие гороха, поэтому их лучше не сажать друг у друга. К тому же чеснок также не рекомендуется выращивать возле них, ведь он считается тоже вредным для гороха.

Лук, чеснок и горох на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Морковь, укроп, петрушка

Опытные дачники не советуют сажать эти три растения вместе, ведь укроп с петрушкой портят развитие моркови. Поэтому лучше отказаться от того, чтобы сажать эти огородные культуры на одном участке.

Морковь, укроп и петрушка на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Капуста, виноград

Нельзя также сажать эти три растения на одном участке, ведь капустой можно испортить привкус винограда. Кстати, эту "парочку" не выращивают вместе уже очень много лет.

Капуста и виноград на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Перец, бобовые, тыквенные, ягодные кусты, клубника

Эти растения тоже лучше не сажать вместе, ведь они вместе страдают от такой грибковой болезни, как антракноз. Если вы посадите их вместе, на листьях и стеблях появятся черные пятна и язвы, что потом приведет к гниению растений.

Перец, бобовые, тыквенные, ягодные кусты и клубника на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Горчица, свекла, подсолнух

Дачники с опытом знают, что листовая горчица очень не любит расти рядом со свеклой. А вот посадка вместе с подсолнухом может нарушить рост и развитие горчицы.

Горчица, свекла и подсолнух на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какие растения можно не обрезать в преддверии зимнего сезона.

Раньше мы рассказывали о том, как можно уберечь растения в саду от зимних морозов.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить на огороде зимой.