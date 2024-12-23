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Тыква на рассаду — как посеять культуру и когда это делать

23 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно сеять тыкву на рассаду — когда это лучше делать, советы дачникам
Посев семян тыквы на рассаду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите собрать обильный урожай тыквы из собственного огородного участка, вам лучше сначала посеять ее на рассаду. Мы рассказываем, когда это лучше делать и как правильно сажать эту бахчевую культуру на рассаду, чтобы вырастить большие и крепкие плоды.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Когда стоит сажать тыкву на рассаду

Сеять это растение на рассаду лучше за 30 дней до того, как весной на улице у вас будет стабильно не ниже десяти градусов тепла, почва прогреется, как минимум, до восьми или 12 градусов тепла, а на улице больше не будет заморозков.

Если вы живете в южном регионе, сейте тыкву с конца марта, если в центральной — со второй половины апреля, а если ваш регион расположен на севере, то лучше сажать это растение с начала мая.

Гарбузы
Большое количество тыкв на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно нужно сеять тыкву на рассаду

Шаг 1. Проращивание семян

Чтобы ускорить процесс роста, замочите семена — для этого выберите самые крупные семена, на которых нет никаких пятен и повреждений. Затем возьмите какую-нибудь глубокую емкость и накройте ее бумажным полотенцем, ватными дисками или натуральной тканью.

Сверху разложите семена, накройте их этим материалом и полейте водой, накрыв все это, чтобы создать, так сказать, парилку для семян. Поместите его в теплое место при температуре от 23 до 26 градусов тепла. Как только вы заметите белые корешки, начинайте сеять.

Семена гарбуза
Процесс проращивания семян тыквы. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 2. Подготовка емкости

Для рассады лучше взять отдельные горшки, объем которых составляет не менее 0,5 литров и на дне есть отверстия. Положите туда универсальный грунт так, чтобы до краев было где-то один-два сантиметра, и уплотните его пальцами.

Емкость для семян
Наполнение емкости для посева семян тыквы. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 3. Посев тыквы

В центре каждого стакана сделайте лунки глубиной два-четыре сантиметра и поместите в каждый по одному семену. Посыпьте это грунтом и полейте водой из пульверизатора или обыкновенной бутылки с отверстиями в крышке. Накройте все это прозрачной пленкой или пакетом и поместите емкость в теплое место при температуре 20-26 градусов.

Посев семян гарбузов
Посев семян тыквы в емкости. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 4. Дождитесь всходов

В течение выращивания обязательно ежедневно проветривайте посевы, убирая укрытие на десять или 15 минут. Как только вы заметите растения, убирайте пленку полностью. Поставьте готовую рассаду на самый светлый подоконник и снизьте температуру до 15-18 градусов. Теперь ваше растение готово к посадке в открытом грунте.

Лестницы гарбузов
Всходы семян тыквы в емкостях. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как можно сохранить землю для рассады до весны.

Раньше мы рассказывали о том, какими удобрениями следует подкормить огород зимой.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посеять на рассаду в январе 2025 года.

растения советы тыква огород рассада

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