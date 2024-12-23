Как правильно сеять тыкву на рассаду — когда это лучше делать, советы дачникам

Тыква на рассаду — как посеять культуру и когда это делать
Если вы хотите собрать обильный урожай тыквы из собственного огородного участка, вам лучше сначала посеять ее на рассаду. Мы рассказываем, когда это лучше делать и как правильно сажать эту бахчевую культуру на рассаду, чтобы вырастить большие и крепкие плоды.
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Когда стоит сажать тыкву на рассаду
Сеять это растение на рассаду лучше за 30 дней до того, как весной на улице у вас будет стабильно не ниже десяти градусов тепла, почва прогреется, как минимум, до восьми или 12 градусов тепла, а на улице больше не будет заморозков.
Если вы живете в южном регионе, сейте тыкву с конца марта, если в центральной — со второй половины апреля, а если ваш регион расположен на севере, то лучше сажать это растение с начала мая.
Как правильно нужно сеять тыкву на рассаду
Шаг 1. Проращивание семян
Чтобы ускорить процесс роста, замочите семена — для этого выберите самые крупные семена, на которых нет никаких пятен и повреждений. Затем возьмите какую-нибудь глубокую емкость и накройте ее бумажным полотенцем, ватными дисками или натуральной тканью.
Сверху разложите семена, накройте их этим материалом и полейте водой, накрыв все это, чтобы создать, так сказать, парилку для семян. Поместите его в теплое место при температуре от 23 до 26 градусов тепла. Как только вы заметите белые корешки, начинайте сеять.
Шаг 2. Подготовка емкости
Для рассады лучше взять отдельные горшки, объем которых составляет не менее 0,5 литров и на дне есть отверстия. Положите туда универсальный грунт так, чтобы до краев было где-то один-два сантиметра, и уплотните его пальцами.
Шаг 3. Посев тыквы
В центре каждого стакана сделайте лунки глубиной два-четыре сантиметра и поместите в каждый по одному семену. Посыпьте это грунтом и полейте водой из пульверизатора или обыкновенной бутылки с отверстиями в крышке. Накройте все это прозрачной пленкой или пакетом и поместите емкость в теплое место при температуре 20-26 градусов.
Шаг 4. Дождитесь всходов
В течение выращивания обязательно ежедневно проветривайте посевы, убирая укрытие на десять или 15 минут. Как только вы заметите растения, убирайте пленку полностью. Поставьте готовую рассаду на самый светлый подоконник и снизьте температуру до 15-18 градусов. Теперь ваше растение готово к посадке в открытом грунте.
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