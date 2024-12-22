Як зберегти землю на розсаду до весни — корисні поради дачникам

Людина, яка займається ґрунтом для розсади. Фото: Pinterest

Справжні дачники знають, що город — це не просто місце для вирощування різних культур, а й джерело корисних елементів, яке можна використовувати для посадки рослин. Дізнайтеся, як правильно підготувати землю на розсаду взимку, щоб навесні почати садити овочі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Де можна взяти землю для розсади

Щоб навесні посадити рослини у відкритому ґрунті, підготуйте правильну розсаду. Для цього можна взяти землю з місця, де цього року ви не вирощували овочі. Справа в тому, що за цей час земля змогла "відпочити" і наділитися корисними елементами.

Також можете взяти на розсаду ґрунт з ділянок, де у вас росли такі бобові культури, як квасоля і горох, або огірки. Перевагою такої землі є той факт, що ці рослини наділяють землю таким важливим для врожаю елементом, як азот.

Земля для розсади у стаканах. Фото: Agri Farming

Як правильно зберегти ґрунт для розсади

Відмова від поліетиленових пакетів

По-перше, в жодному разі не використовуйте поліетиленові пакети, оскільки вони не пропускають повітря, а тому ґрунт може вкритися пліснявою і стати непридатним. Землю краще зберігати в мішках з натуральних тканин, у дерев’яних ящиках або пластикових контейнерах, які мають отвори.

Вибір прохолодного місця

По-друге, обов’язково помістіть землю там, де прохолодно, наприклад, в гаражі, на балконі або надворі, але в останньому випадку треба накрити її від опадів. Якщо ви тримаєте землю вдома, вам треба знезаразити ґрунт, проморозивши його.

Додаткова дезінфекція

По-третє, необхідно обов’язково додатково продезінфікувати ґрунт для розсади. Перш, ніж зберігати його, пролийте слабким розчином марганцівки. Це допоможе вам знищити патогени, які можуть міститися в землі.

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