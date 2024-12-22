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Як можна зберегти землю для розсади — поради, які допоможуть

22 грудня 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як зберегти землю на розсаду до весни — корисні поради дачникам
Людина, яка займається ґрунтом для розсади. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Справжні дачники знають, що город — це не просто місце для вирощування різних культур, а й джерело корисних елементів, яке можна використовувати для посадки рослин. Дізнайтеся, як правильно підготувати землю на розсаду взимку, щоб навесні почати садити овочі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Де можна взяти землю для розсади

Щоб навесні посадити рослини у відкритому ґрунті, підготуйте правильну розсаду. Для цього можна взяти землю з місця, де цього року ви не вирощували овочі. Справа в тому, що за цей час земля змогла "відпочити" і наділитися корисними елементами.

Також можете взяти на розсаду ґрунт з ділянок, де у вас росли такі бобові культури, як квасоля і горох, або огірки. Перевагою такої землі є той факт, що ці рослини наділяють землю таким важливим для врожаю елементом, як азот.

Рассада
Земля для розсади у стаканах. Фото: Agri Farming

Як правильно зберегти ґрунт для розсади

Відмова від поліетиленових пакетів

По-перше, в жодному разі не використовуйте поліетиленові пакети, оскільки вони не пропускають повітря, а тому ґрунт може вкритися пліснявою і стати непридатним. Землю краще зберігати в мішках з натуральних тканин, у дерев’яних ящиках або пластикових контейнерах, які мають отвори.

Вибір прохолодного місця

По-друге, обов’язково помістіть землю там, де прохолодно, наприклад, в гаражі, на балконі або надворі, але в останньому випадку треба накрити її від опадів. Якщо ви тримаєте землю вдома, вам треба знезаразити ґрунт, проморозивши його.

Додаткова дезінфекція

По-третє, необхідно обов’язково додатково продезінфікувати ґрунт для розсади. Перш, ніж зберігати його, пролийте слабким розчином марганцівки. Це допоможе вам знищити патогени, які можуть міститися в землі.

Нагадаємо, ми писали про те, як і чим треба накрити полуницю взимку, щоб вона не замерзла. 

Раніше ми розповідали про те, чим необхідно накрити виноград взимку, щоб захистити його від морозів. 

Також ми повідомляли про те, як можна затримати сніг на городі для захисту рослин від морозів. 

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