Чим вкрити полуницю на зиму, щоб вона не гнила — корисні поради дачникам

Людина, яка вкриває кущі полуниці на городі. Фото: Decorexpro

Надворі вже зима, тому варто поспішити з тим, щоб захистити свій город від морозів, зокрема, полуницю. Досвідчені дачники пояснили, коли необхідно вкривати цю рослину і чим саме її потрібно захистити, щоб вона не почала раптово гнити і зберегла свої плоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Вкривати цю культуру потрібно тоді, коли ґрунт промерз на чотири-п’ять сантиметрів, а температура повітря більше п’яти-семи днів тримається в межах п’яти-восьми градусів морозу. Але обов’язково це потрібно робити перш, ніж надворі випаде сніг, інакше можна нашкодити рослинам.

Кущ полуниці на городі. Фото: Pexels

Чим потрібно вкривати полуницю на зимову пору року

Ялинові гілки

Вкривати полуницю на зиму ялиновим гіллям не тільки зручно, а й безпечно. Річ у тому, що хвоя робить ґрунт більш кислим і захищає полуницю від шкідників. До того ж, під пухнастими гілками з’являється гарна "повітряна подушка" після випадіння снігу.

Жорсткий лапник не пріє і не злежується, а ще він навесні затримує тепло в ґрунті і його дуже легко прибирати після закінчення зими — достатньо просто згребсти. Однак, для великих ділянок цей матеріал не підходить, адже навряд чи можна знайти стільки ялинового гілля.

Ялинове гілля на городі. Фото: Pinterest

Агроволокно

Такі матеріали, як лутрасил, спанбонд або інший агротекстиль не тільки захищають полуницю і ґрунт під нею від морозів, а й утворюють "повітряну подушку". А ще цей матеріал не злежується, не пріє і забезпечує пропускання повітря. Навесні він легко знімається і накидається, якщо це необхідно для провітрювання і заморозках.

Краще вкривати полуницю двома шарами, які будуть утворювати "повітряну подушку" і більше зберігатимуть тепло. Навесні один шар треба прибирати, а другий — поступово піднімати. Це потрібно для того, щоб провітрити рослини і захистити їх від розвитку хлорозу.

Полуниця, накрита агроволокном. Фото: скриншот з YouTube

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