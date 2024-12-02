Чим вкрити полуницю на зиму, щоб вона не гнила — корисні поради дачникам

Вкрийте цим полуницю на зиму, щоб ягода не гнила
Надворі вже зима, тому варто поспішити з тим, щоб захистити свій город від морозів, зокрема, полуницю. Досвідчені дачники пояснили, коли необхідно вкривати цю рослину і чим саме її потрібно захистити, щоб вона не почала раптово гнити і зберегла свої плоди.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Коли варто накривати полуницю на городі взимку
Вкривати цю культуру потрібно тоді, коли ґрунт промерз на чотири-п’ять сантиметрів, а температура повітря більше п’яти-семи днів тримається в межах п’яти-восьми градусів морозу. Але обов’язково це потрібно робити перш, ніж надворі випаде сніг, інакше можна нашкодити рослинам.
Чим потрібно вкривати полуницю на зимову пору року
Ялинові гілки
Вкривати полуницю на зиму ялиновим гіллям не тільки зручно, а й безпечно. Річ у тому, що хвоя робить ґрунт більш кислим і захищає полуницю від шкідників. До того ж, під пухнастими гілками з’являється гарна "повітряна подушка" після випадіння снігу.
Жорсткий лапник не пріє і не злежується, а ще він навесні затримує тепло в ґрунті і його дуже легко прибирати після закінчення зими — достатньо просто згребсти. Однак, для великих ділянок цей матеріал не підходить, адже навряд чи можна знайти стільки ялинового гілля.
Агроволокно
Такі матеріали, як лутрасил, спанбонд або інший агротекстиль не тільки захищають полуницю і ґрунт під нею від морозів, а й утворюють "повітряну подушку". А ще цей матеріал не злежується, не пріє і забезпечує пропускання повітря. Навесні він легко знімається і накидається, якщо це необхідно для провітрювання і заморозках.
Краще вкривати полуницю двома шарами, які будуть утворювати "повітряну подушку" і більше зберігатимуть тепло. Навесні один шар треба прибирати, а другий — поступово піднімати. Це потрібно для того, щоб провітрити рослини і захистити їх від розвитку хлорозу.
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