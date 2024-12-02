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Укройте этим клубнику на зиму, чтобы ягода не гнила

2 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем укрыть клубнику на зиму, чтобы она не гнила — полезные советы дачникам
Человек, накрывающий кусты клубники на огороде. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

На улице уже зима, поэтому стоит поспешить с тем, чтобы защитить свой огород от морозов, в частности, клубнику. Опытные дачники объяснили, когда необходимо укрывать это растение и чем именно его нужно защитить, чтобы оно не стало внезапно гнить и сохранило свои плоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит накрывать клубнику на огороде зимой

Укрывать эту культуру нужно тогда, когда почва промерзла на четыре-пять сантиметров, а температура воздуха более пяти-семи дней держится в пределах пяти-восьми градусов мороза. Но обязательно это нужно делать прежде, чем на улице выпадет снег, иначе можно навредить растениям.

Клубника
Куст клубники на огороде. Фото: Pexels

Чем нужно укрывать клубнику на зимнее время года

Еловые ветви

Укрывать клубнику на зиму лапником не только удобно, но и безопасно. Дело в том, что хвоя делает почву более кислой и защищает клубнику от вредителей. К тому же, под пушистыми ветвями появляется хорошая "воздушная подушка" после выпадения снега.

Жесткий лапник не преет и не слеживается, а еще он весной задерживает тепло в почве и его очень легко убирать по окончании зимы — достаточно просто сгрести. Однако, для больших участков этот материал не подходит, ведь вряд ли можно найти столько лапника.

Ветви
Еловые ветки на огороде. Фото: Pinterest

Агроволокно

Такие материалы, как лутрасил, спанбонд или другой агротекстиль, не только защищают клубнику и почву под ней от морозов, но и образуют "воздушную подушку". А еще этот материал не слеживается, не преет и обеспечивает пропускание воздуха. Весной он легко снимается и набрасывается, если это необходимо для проветривания или в заморозки.

Лучше укрывать клубнику двумя слоями, которые будут образовывать "воздушную подушку" и больше сохранять тепло. Весной один слой нужно убирать, а второй — постепенно поднимать. Это нужно для того, чтобы проветрить растения и защитить их от развития хлороза.

Агроволокно
Клубника, накрытая агроволокном. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, когда следует обрезать и как правильно пересаживать усы клубники.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно подготовить кусты клубники к зимовке.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить на огороде после клубники.

растения зима ягоды советы огород клубника

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