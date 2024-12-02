Чем укрыть клубнику на зиму, чтобы она не гнила — полезные советы дачникам

Укройте этим клубнику на зиму, чтобы ягода не гнила
На улице уже зима, поэтому стоит поспешить с тем, чтобы защитить свой огород от морозов, в частности, клубнику. Опытные дачники объяснили, когда необходимо укрывать это растение и чем именно его нужно защитить, чтобы оно не стало внезапно гнить и сохранило свои плоды.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда стоит накрывать клубнику на огороде зимой
Укрывать эту культуру нужно тогда, когда почва промерзла на четыре-пять сантиметров, а температура воздуха более пяти-семи дней держится в пределах пяти-восьми градусов мороза. Но обязательно это нужно делать прежде, чем на улице выпадет снег, иначе можно навредить растениям.
Чем нужно укрывать клубнику на зимнее время года
Еловые ветви
Укрывать клубнику на зиму лапником не только удобно, но и безопасно. Дело в том, что хвоя делает почву более кислой и защищает клубнику от вредителей. К тому же, под пушистыми ветвями появляется хорошая "воздушная подушка" после выпадения снега.
Жесткий лапник не преет и не слеживается, а еще он весной задерживает тепло в почве и его очень легко убирать по окончании зимы — достаточно просто сгрести. Однако, для больших участков этот материал не подходит, ведь вряд ли можно найти столько лапника.
Агроволокно
Такие материалы, как лутрасил, спанбонд или другой агротекстиль, не только защищают клубнику и почву под ней от морозов, но и образуют "воздушную подушку". А еще этот материал не слеживается, не преет и обеспечивает пропускание воздуха. Весной он легко снимается и набрасывается, если это необходимо для проветривания или в заморозки.
Лучше укрывать клубнику двумя слоями, которые будут образовывать "воздушную подушку" и больше сохранять тепло. Весной один слой нужно убирать, а второй — постепенно поднимать. Это нужно для того, чтобы проветрить растения и защитить их от развития хлороза.
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