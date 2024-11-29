Чим укрити виноград взимку — як захистити рослину від морозів, поради

Чоловік, який доглядає виноград на городі. Фото: скриншот з YouTube

Будь-яка рослина на городі потребує захисту, особливо коли надворі зима, і виноград — не виключення. Якщо ви хочете вберегти свою культуру від зимових морозів, дізнайтеся, коли і яким саме матеріалом її потрібно вкривати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Будівельні матеріали

Щоб вберегти свій виноград від морозів, можете накрити його будівельними матеріалами. Наприклад, можете вкрити цю культуру дошками, руберойдом або шифером, з яких можна створити захист у вигляді справжніх щитів взимку.

Накривши виноград цими матеріалами, між кущами буде залишатися вільний простір, який можна заповнити гіллям ялинок або соломою.

Виноград, вкритий шифером. Фото: tomathouse.com

Підручні засоби

Ще можете захистити свій виноград взимку такими підручними речами, як:

Агроволокно

Залишки лінолеуму

Мішки для цукру

Полімерні плівки

Досвідчені дачники рекомендують встановити отруйні приманки всередині матеріалів, адже в соломі можуть з’явитися гризуни, які, в свою чергу, здатні зіпсувати врожай на винограді.

Вкритий виноград на городі. Фото: Pinterest

Коли варто вкривати виноград на зиму

Виноград — це рослина, яка вміє жити в умовах температури від п’яти до восьми градусів морозу. Однак якщо стовпчики термометрів знизяться до 21 градуса морозу, то очікуйте того, що ваш виноград може загинути найближчим часом.

Врожай синього винограда на гілці. Фото: Pinterest

Вкривати цю рослину необхідно наприкінці листопада або на початку грудня, але тут варто дивитися на температуру. Якщо впродовж декількох днів надворі буде п’ять градусів морозу, то краще накрийте свій виноград, але зважайте на одну річ.

Спочатку краще деякий час потримати виноград на морозі, щоб він адаптувався, а коли плоди стануть світло-коричневого кольору, то можна починати його вкривати.

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