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Як підготувати виноград до зими — правила обрізки та догляду

14 листопада 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Як обрізати виноград до настання зими — поради та правила для щедрого врожаю
Чоловік обрізає виноград восени. Фото: google.com
Олександра Ткачук - Редактор

Підготовка винограду до зими — важливий етап, який визначає майбутній врожай. Осіння обрізка допомагає рослині краще перезимувати, зміцнює її здоров'я і стимулює ріст нових пагонів навесні.

Як правильно обрізати виноград перед холодами та, що ще необхідно зробити, щоб підготувати рослину до зими, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Коли обрізати виноград 

Найкращий час для обрізки винограду — жовтень або листопад, коли рослина вже скинула листя, але морози ще не настали. У цей період лоза накопичила всі необхідні поживні речовини для зими, і обрізка не зашкодить рослині.

Як обрізати виноград — етапи

Правила обрізки винограду напередодні холодів наступні:

  1. Видалення слабких пагонів. Обрізку варто починати з тонких, слабких і пошкоджених пагонів. Адже вони не здатні дати врожай і лише виснажують рослину. Товщина пагонів повинна бути приблизно як в олівця. Зріз робіть навскіс на 1 см вище бруньки.
  2. Обрізка основної лози. Плодоносні пагони вкорочуйте до 8-10 бруньок. З цих пагонів наступного року виростуть нові лози, які принесуть урожай. Основні плодоносні лози мають бути міцними, коричневими та пружними.
  3. Формування куща шляхом молодих пагонів. Молоді пагони, що виросли цього року і не плодоносили, обрізають до 2-3 бруньок. Це забезпечує оновлення куща і стимулює майбутнє плодоношення.
  4. Прорідження верхівки куща. Верхня частина куща має бути менш густою. Забезпечте між лозами відстань у 15-20 см для кращої вентиляції та доступу світла. Це знижує ризик грибкових захворювань, що часто розвиваються в умовах високої вологості.

Також після обрізки варто оглянути основний стовбур на наявність тріщин чи пошкоджень. Місця з ушкодженнями обробіть садовим варом. Стару кору можна акуратно зняти, щоб запобігти зимівлі шкідників.

 

Як обрізати виноград до настання зими — поради та правила
Садівник обрізає виноград восени. Фото: The Spruce/Jayme Burrows

Як доглядати за виноградом восени після обрізки

Крім обрізки виноград також потребує підживлення. Восени можна використовувати фосфорні та калійні добрива. Вони підвищують зимостійкість і допомагають накопичити поживні речовини. Добрива вносять саме після обрізки.

Не зайвим буде обробити рослину від шкідників та захворювань. Обприскайте кущі мідним купоросом або бордоською рідиною для захисту.

Також коренева зона винограду потребує захисту від холоду. Накрийте ґрунт мульчею (опале листя, солома) шаром 5-7 см. У холодних регіонах додатково обгорніть штамб агроволокном.

 

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рослини зима поради сад виноград

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