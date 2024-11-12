Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як підготувати грушу до зими — умови для щедрого врожаю 2025 року arrow

Як підготувати грушу до зими — умови для щедрого врожаю 2025 року

12 листопада 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Як підготувати грушу до зими правильно — поради від досвідчених садівників
Підготовка груші у саду до зими. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Щоб груша у саду добре пережила зиму і порадувала щедрим врожаєм у новому сезоні, необхідно правильно підготувати її до майбутніх морозів восени. Осіння підготовка цього плодового дерева включає підживлення, обрізку, обробку від хвороб та шкідників, утеплення. 

Розповідаємо, як саме правильно підготувати грушу до зими, далі у нашому матеріалі. Ці поради досвідчених садівників точно підуть на користь вашому саду.

Читайте також:

Як підготувати грушу до зимівлі — головні завдання та поради

1. Підживлення для зміцнення кореневої системи

В осінній період груша потребує додаткових поживних речовин, щоб зміцнити кореневу систему перед холодами. Підживлення бажано провести в жовтні або на початку листопада, якщо клімат у вашому регіоні теплий.

Для осіннього підживлення чудово підходять органічні добрива та мінеральні добавки, зокрема:

  • компост;
  • торф;
  • перегній;
  • суперфосфат;
  • калійна сіль;
  • сечовина.

Розраховуйте кількість підживлення, орієнтуючись на вік дерева. Старі плодові дерева потребують більшої кількості поживних речовин. 

Уникнення азотних добрив восени: азот стимулює активний ріст рослин, що недоцільно перед зимою.

 

Як підготувати грушу до зимівлі — головні завдання та поради
Підживлення молодого плодового дерева. Фото: shutterstock.com

 

2. Санітарна обрізка: як і навіщо її проводити

Обрізка в кінці сезону сприяє не лише захисту дерева від хвороб, а й покращує провітрювання крони, стимулює ріст і плодоношення наступного року. Для цього необхідно обрізати сухі та пошкоджені гілки, а також ті, що перешкоджають зростанню нових пагонів.

Для обрізки використовуйте садові ножиці або пилу, оброблені розчином, що дезінфікує (наприклад, спиртом), щоб уникнути переносу інфекцій на здорові гілки. Свіжі "рани" обов'язково обробіть садовим варом

 

Як обрізати грушу до настання холодів
Обрізка плодового дерева у саду. Фото: depositphotos.com

3. Обробка від шкідників та хвороб

Осіння обробка захищає дерево від інфекцій і грибкових захворювань, що можуть розвинутися під час зимівлі.

Для обробки можна використовувати розчин мідного купоросу (1%), бордоської рідини або спеціальні засоби від шкідників, що підходять для осіннього обприскування. Проводьте обробку в сухий безвітряний день, щоб розчин рівномірно покрив поверхню гілок.

4. Захист від гризунів

Використовуйте спеціальні сітки для огортання стовбура або білу фарбу для дерев. Це не лише захищає дерево від гризунів, а й допомагає відбивати зимове сонце, запобігаючи тріщинам на корі.

 

Як підготувати грушу до зими — умови для щедрого врожаю 2025 року
Садівник проводить побілку дерева. Фото: google.com

5. Полив плодових дерев восени 

Перед настанням заморозків груші варто рясно полити водою. Проводити осінній полив рекомендується за кілька тижнів до настання стабільних заморозків, щоб волога встигла проникнути глибоко в ґрунт.

У цей час груша потребує значно більше води, щоб просочити ґрунт на глибину до 70-100 см. Для дорослого дерева зазвичай потрібно близько 40-50 л води. Молодим саджанцям може вистачити й 20-30 л. 

Найкраще поливати грушу поступово, кілька разів на день невеликими порціями. Це дозволить воді повільно проникати вглиб ґрунту, зменшуючи випаровування і забезпечуючи максимально глибоке зволоження.

 

Як правильно поливати грушу восени перед зимівлею
Полив плодового дерева у саду. Фото: google.com

6. Утеплення кореневої зони та стовбура

Для захисту кореневої системи використовуйте мульчу з торфу, соломи або компосту. Шар мульчі товщиною 10-15 см допомагає зберегти тепло в зоні коренів, запобігаючи їх замерзанню.

Також обгорніть стовбур агроволокном або мішковиною, щоб захистити його від морозу, особливо в регіонах з суворими зимами. Такий захист також допоможе уникнути пошкодження стовбура гризунами.

Пам'ятайте, дотримання цих простих правил підготовки допоможе захистити дерево від замерзання, стимулюючи його розвиток і родючість навесні. 

 

Раніше ми писали, як правильно обрізати грушу восени. 

Нагадаємо, ми розповідали, як захистити абрикос та персик у саду від зимових морозів.

Також ділимося корисною порадою, яким особливим розчином полити яблуню до настання морозів, щоб зміцнити дерево та сприяти більшому врожаю в наступному сезоні.

плодові дерева рослини поради груша зима сад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку