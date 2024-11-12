Як підготувати грушу до зими правильно — поради від досвідчених садівників

Підготовка груші у саду до зими. Колаж: Новини.LIVE

Щоб груша у саду добре пережила зиму і порадувала щедрим врожаєм у новому сезоні, необхідно правильно підготувати її до майбутніх морозів восени. Осіння підготовка цього плодового дерева включає підживлення, обрізку, обробку від хвороб та шкідників, утеплення.

Розповідаємо, як саме правильно підготувати грушу до зими, далі у нашому матеріалі. Ці поради досвідчених садівників точно підуть на користь вашому саду.

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1. Підживлення для зміцнення кореневої системи

В осінній період груша потребує додаткових поживних речовин, щоб зміцнити кореневу систему перед холодами. Підживлення бажано провести в жовтні або на початку листопада, якщо клімат у вашому регіоні теплий.

Для осіннього підживлення чудово підходять органічні добрива та мінеральні добавки, зокрема:

компост;

торф;

перегній;

суперфосфат;

калійна сіль;

сечовина.

Розраховуйте кількість підживлення, орієнтуючись на вік дерева. Старі плодові дерева потребують більшої кількості поживних речовин.

Уникнення азотних добрив восени: азот стимулює активний ріст рослин, що недоцільно перед зимою.

Підживлення молодого плодового дерева. Фото: shutterstock.com

2. Санітарна обрізка: як і навіщо її проводити

Обрізка в кінці сезону сприяє не лише захисту дерева від хвороб, а й покращує провітрювання крони, стимулює ріст і плодоношення наступного року. Для цього необхідно обрізати сухі та пошкоджені гілки, а також ті, що перешкоджають зростанню нових пагонів.

Для обрізки використовуйте садові ножиці або пилу, оброблені розчином, що дезінфікує (наприклад, спиртом), щоб уникнути переносу інфекцій на здорові гілки. Свіжі "рани" обов'язково обробіть садовим варом.

Обрізка плодового дерева у саду. Фото: depositphotos.com

3. Обробка від шкідників та хвороб

Осіння обробка захищає дерево від інфекцій і грибкових захворювань, що можуть розвинутися під час зимівлі.

Для обробки можна використовувати розчин мідного купоросу (1%), бордоської рідини або спеціальні засоби від шкідників, що підходять для осіннього обприскування. Проводьте обробку в сухий безвітряний день, щоб розчин рівномірно покрив поверхню гілок.

4. Захист від гризунів

Використовуйте спеціальні сітки для огортання стовбура або білу фарбу для дерев. Це не лише захищає дерево від гризунів, а й допомагає відбивати зимове сонце, запобігаючи тріщинам на корі.

Садівник проводить побілку дерева. Фото: google.com

5. Полив плодових дерев восени

Перед настанням заморозків груші варто рясно полити водою. Проводити осінній полив рекомендується за кілька тижнів до настання стабільних заморозків, щоб волога встигла проникнути глибоко в ґрунт.

У цей час груша потребує значно більше води, щоб просочити ґрунт на глибину до 70-100 см. Для дорослого дерева зазвичай потрібно близько 40-50 л води. Молодим саджанцям може вистачити й 20-30 л.

Найкраще поливати грушу поступово, кілька разів на день невеликими порціями. Це дозволить воді повільно проникати вглиб ґрунту, зменшуючи випаровування і забезпечуючи максимально глибоке зволоження.

Полив плодового дерева у саду. Фото: google.com

6. Утеплення кореневої зони та стовбура

Для захисту кореневої системи використовуйте мульчу з торфу, соломи або компосту. Шар мульчі товщиною 10-15 см допомагає зберегти тепло в зоні коренів, запобігаючи їх замерзанню.

Також обгорніть стовбур агроволокном або мішковиною, щоб захистити його від морозу, особливо в регіонах з суворими зимами. Такий захист також допоможе уникнути пошкодження стовбура гризунами.

Пам'ятайте, дотримання цих простих правил підготовки допоможе захистити дерево від замерзання, стимулюючи його розвиток і родючість навесні.

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