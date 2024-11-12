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Как подготовить грушу к зиме — условия щедрого урожая в 2025 году

12 ноября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Как подготовить грушу к зиме правильно — советы от опытных садоводов
Подготовка груши в саду к зиме. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Чтобы груша в саду хорошо пережила зиму и порадовала щедрым урожаем в новом сезоне, необходимо правильно подготовить ее к предстоящим морозам осенью. Осенняя подготовка этого плодового дерева включает в себя подкормку, обрезку, обработку от болезней и вредителей, утепление.

Рассказываем, как правильно подготовить грушу к зиме, далее в нашем материале. Эти советы опытных садоводов точно пойдут на пользу вашему саду.

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Как подготовить грушу к зимовке — главные задачи и советы

1. Подкормка для укрепления корневой системы

В осенний период груша нуждается в дополнительных питательных веществах, чтобы укрепить корневую систему перед холодами. Подкормку желательно провести в октябре или начале ноября, если климат в вашем регионе теплый.

Для осенней подкормки отлично подходят органические удобрения и минеральные добавки, в частности:

  • компост;
  • торф;
  • перегной;
  • суперфосфат;
  • калийная соль;
  • мочевина.

Рассчитывайте количество удобрения, ориентируясь на возраст дерева. Старые плодовые деревья нуждаются в большем количестве питательных веществ.

Избегание азотных удобрений осенью: азот стимулирует активный рост растений, что нецелесообразно перед зимой.

 

Как подготовить грушу к зимовке — главные задачи и советы
Подкормка молодого плодового дерева. Фото: shutterstock.com

 

2. Санитарная обрезка: как и зачем ее проводить

Обрезка в конце сезона способствует не только защите дерева от болезней, но и улучшает проветривание кроны, стимулирует рост и плодоношение в следующем году. Для этого необходимо обрезать сухие и поврежденные ветви, а также препятствующие росту новых побегов.

Для обрезки используйте садовые ножницы или пыли, обработанные дезинфицирующим раствором (например, спиртом), чтобы избежать переноса инфекций на здоровые ветви. Свежие "раны" обязательно обработайте садовым варом.

 

Как обрезать грушу до наступления холодов
Обрезка плодового дерева в саду. Фото: depositphotos.com

3. Обработка от вредителей и болезней

Осенняя обработка защищает дерево от инфекций и грибковых заболеваний, которые могут развиться во время зимовки.

Для обработки можно использовать раствор медного купороса (1%), бордосскую жидкость или специальные средства от вредителей, подходящие для осеннего опрыскивания. Проводите обработку в сухой безветренный день, чтобы раствор равномерно покрыл поверхность веток.

4. Защита от грызунов

Используйте специальные сетки для окутывания ствола или белую краску для деревьев. Это не только защищает дерево от грызунов, но и помогает отражать зимнее солнце, предотвращая трещины на коре.

 

Как подготовить грушу к зиме – условия для щедрого урожая 2025 года
Садовник производит побелку дерева. Фото: google.com

5. Полив плодовых деревьев осенью

Перед наступлением заморозков груши следует обильно полить водой. Проводить осенний полив рекомендуется за несколько недель до наступления стабильных заморозков, чтобы влага успела проникнуть глубоко в грунт.

В это время груша требует гораздо больше воды, чтобы пропитать почву на глубину до 70-100 см. Для взрослого дерева обычно требуется около 40-50 л воды. Молодым саженцам может хватить и 20–30 л.

Лучше поливать грушу постепенно, несколько раз в день небольшими порциями. Это позволит воде медленно проникать вглубь грунта, уменьшая испарение и обеспечивая максимально глубокое увлажнение.

 

Как правильно поливать грушу осенью перед зимовкой
Полив плодового дерева в саду. Фото: google.com

6. Утепление корневой зоны и ствола

Для защиты корневой системы используйте мульчу из торфа, соломы или компоста. Слой мульчи толщиной 10-15 см помогает сохранить тепло в зоне корней, предотвращая их замерзание.

Также оберните ствол агроволокном или мешковиной, чтобы защитить его от мороза, особенно в регионах с суровыми зимами. Такая защита также поможет избежать повреждения ствола грызунами.

Помните, соблюдение этих простых правил подготовки поможет защитить дерево от замерзания, стимулируя его развитие и плодородие весной.

 

Ранее мы писали, как правильно обрезать грушу осенью.

Напомним, мы рассказывали, как защитить абрикос и персик в саду от зимних морозов.

Также делимся полезным советом, каким особым раствором полить яблоню до наступления морозов, чтобы укрепить дерево и способствовать большему урожаю в следующем сезоне.

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