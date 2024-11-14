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Как подготовить виноград к зиме — правила обрезки и ухода

14 ноября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Как обрезать виноград до наступления зимы — советы и правила для щедрого урожая
Человек обрезает виноград осенью. Фото: google.com
Александра Ткачук - Редактор

Подготовка винограда к зиме — важный этап, определяющий будущий урожай. Осенняя обрезка помогает растению лучше перезимовать, укрепляет его здоровье и стимулирует рост новых побегов весной.

Как правильно обрезать виноград перед холодами и что еще нужно сделать, чтобы подготовить растение к зиме, узнайте далее в нашей статье.

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Когда обрезать виноград

Лучшее время для обрезки винограда — октябрь или ноябрь, когда растение уже сбросило листву, но морозы еще не наступили. В этот период лоза накопила все необходимые питательные вещества для зимы, и обрезка не повредит растению.

Как обрезать виноград

Правила обрезки винограда накануне холодов следующие:

  1. Удаление слабых побегов. Обрезку следует начинать с тонких, слабых и поврежденных побегов. Они ведь не способны дать урожай и только истощают растение. Толщина побегов должна быть примерно как у карандаша. Срез делайте наискось на 1 см выше почки.
  2. Обрезка основной лозы. Плодоносные побеги укорачивайте до 8-10 почек. Из этих побегов в следующем году вырастут новые лозы, которые принесут урожай. Основные плодоносящие лозы должны быть крепкими, коричневыми и упругими.
  3. Формирование куста путем молодых побегов. Выросшие в этом году молодые побеги, которые не плодоносили, обрезают до 2-3 почек. Это обеспечивает обновление куста и стимулирует будущее плодоношение.
  4. Прореживание верхушки куста. Верхняя часть куста должна быть менее густой. Обеспечьте между лозами расстояние 15-20 см для лучшей вентиляции и доступа света. Это снижает риск часто развивающихся грибковых заболеваний в условиях высокой влажности.

Также после обрезки следует осмотреть основной ствол на наличие трещин или повреждений. Места с повреждениями обработайте садовым варом. Старую кору можно аккуратно снять, чтобы предотвратить зимовку вредителей.

 

Как обрезать виноград до наступления зимы - советы и правила
Садовод обрезает виноград осенью. Фото: The Spruce/Jayme Burrows

Как ухаживать за виноградом осенью после обрезки

Кроме обрезки виноград также нуждается в подкормке. Осенью можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Они повышают зимостойкость и помогают накопить питательные вещества. Удобрения вносят именно после обрезки.

Нелишне будет обработать растение от вредителей и заболеваний. Опрыскивайте кусты медным купоросом или бордоской жидкостью для защиты.

Также корневая зона винограда нуждается в защите от холода. Накройте грунт мульчей (опавшие листья, солома) слоем 5-7 см. В холодных регионах дополнительно оберните штамб агроволокном.

 

Ранее мы писали, как правильно подготовить грушу к зиме.

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