Как обрезать виноград до наступления зимы — советы и правила для щедрого урожая

Как подготовить виноград к зиме — правила обрезки и ухода
Подготовка винограда к зиме — важный этап, определяющий будущий урожай. Осенняя обрезка помогает растению лучше перезимовать, укрепляет его здоровье и стимулирует рост новых побегов весной.
Как правильно обрезать виноград перед холодами и что еще нужно сделать, чтобы подготовить растение к зиме, узнайте далее в нашей статье.
Когда обрезать виноград
Лучшее время для обрезки винограда — октябрь или ноябрь, когда растение уже сбросило листву, но морозы еще не наступили. В этот период лоза накопила все необходимые питательные вещества для зимы, и обрезка не повредит растению.
Как обрезать виноград
Правила обрезки винограда накануне холодов следующие:
- Удаление слабых побегов. Обрезку следует начинать с тонких, слабых и поврежденных побегов. Они ведь не способны дать урожай и только истощают растение. Толщина побегов должна быть примерно как у карандаша. Срез делайте наискось на 1 см выше почки.
- Обрезка основной лозы. Плодоносные побеги укорачивайте до 8-10 почек. Из этих побегов в следующем году вырастут новые лозы, которые принесут урожай. Основные плодоносящие лозы должны быть крепкими, коричневыми и упругими.
- Формирование куста путем молодых побегов. Выросшие в этом году молодые побеги, которые не плодоносили, обрезают до 2-3 почек. Это обеспечивает обновление куста и стимулирует будущее плодоношение.
- Прореживание верхушки куста. Верхняя часть куста должна быть менее густой. Обеспечьте между лозами расстояние 15-20 см для лучшей вентиляции и доступа света. Это снижает риск часто развивающихся грибковых заболеваний в условиях высокой влажности.
Также после обрезки следует осмотреть основной ствол на наличие трещин или повреждений. Места с повреждениями обработайте садовым варом. Старую кору можно аккуратно снять, чтобы предотвратить зимовку вредителей.
Как ухаживать за виноградом осенью после обрезки
Кроме обрезки виноград также нуждается в подкормке. Осенью можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Они повышают зимостойкость и помогают накопить питательные вещества. Удобрения вносят именно после обрезки.
Нелишне будет обработать растение от вредителей и заболеваний. Опрыскивайте кусты медным купоросом или бордоской жидкостью для защиты.
Также корневая зона винограда нуждается в защите от холода. Накройте грунт мульчей (опавшие листья, солома) слоем 5-7 см. В холодных регионах дополнительно оберните штамб агроволокном.
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