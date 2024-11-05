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Як захистити ремонтантну малину взимку — поради, які допоможуть

5 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити з ремонтантною малиною восени, щоб захистити її взимку
Збір врожаю малини на городі. Фото: Tuttogreen
Христина Кучугурна - Редактор

Ремонтантна малина — це сорт літньої ягоди, з якого можна отримати врожай як влітку, так і восени, тому багато хто обирає саме його для посадки. Якщо на вашій ділянці вже є така рослина і ви хочете захистити її від морозів, досвідчені дачники розповіли, як її підготувати до зими.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чим особлива ремонтантна малина

Такий сорт сезонної ягоди дає врожай на пагонах поточного року, чим, власне, і відрізняється від звичайної малини. Завдяки цьому врожай можна збирати двічі — восени поточного року і влітку наступного. До того ж, пагони такої малини швидко відновлюються, через що вона користується особливою популярністю серед багатьох дачників.

Щоб ремонтантна малина дала гарний врожай, з наближенням зими необхідно її добре підготувати. Йдеться про те, щоб обрізати кущі цього сорту літньої ягоди. Але щоб не занапастити врожай, необхідно знати, коли і як саме це робити.

Ремонтантная малина
Кущ ремонтантної малини на городі. Фото: Pinterest

Коли і як правильно обрізати малинові кущі восени

Санітарна обрізка

Цей варіант обрізки здійснюється після закінчення періоду цвітіння малини восени. У цьому випадку треба обрізати всі пагони, які стали старими, захворіли або пошкодилися. Завдяки цьому можна завадити різним захворюванням і шкідникам поширюватися.

Обрезка малины
Процес обрізки малинового куща. Фото: Gartenjournal.net

Повна обрізка

Ця обрізка проводиться в листопаді, коли можна видалити всі пагони виключно на рівні землі. Повна обрізка малини буде дуже корисно для тих, хто живе в холодних регіонах, де старі пагони можуть замерзати взимку. Такий метод обрізка дозволяє кущам направити всі сили на розвиток нових гілок.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити малину від хвороб і шкідників.

Раніше ми розповідали про те, як правильно садити кущі малини на городі восени. 

Також ми повідомляли про те, навіщо треба підживлювати малинові кущі восени. 

осінь ягоди поради город малина зима

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