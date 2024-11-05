Що робити з ремонтантною малиною восени, щоб захистити її взимку

Збір врожаю малини на городі. Фото: Tuttogreen

Ремонтантна малина — це сорт літньої ягоди, з якого можна отримати врожай як влітку, так і восени, тому багато хто обирає саме його для посадки. Якщо на вашій ділянці вже є така рослина і ви хочете захистити її від морозів, досвідчені дачники розповіли, як її підготувати до зими.

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Такий сорт сезонної ягоди дає врожай на пагонах поточного року, чим, власне, і відрізняється від звичайної малини. Завдяки цьому врожай можна збирати двічі — восени поточного року і влітку наступного. До того ж, пагони такої малини швидко відновлюються, через що вона користується особливою популярністю серед багатьох дачників.

Щоб ремонтантна малина дала гарний врожай, з наближенням зими необхідно її добре підготувати. Йдеться про те, щоб обрізати кущі цього сорту літньої ягоди. Але щоб не занапастити врожай, необхідно знати, коли і як саме це робити.

Кущ ремонтантної малини на городі. Фото: Pinterest

Коли і як правильно обрізати малинові кущі восени

Санітарна обрізка

Цей варіант обрізки здійснюється після закінчення періоду цвітіння малини восени. У цьому випадку треба обрізати всі пагони, які стали старими, захворіли або пошкодилися. Завдяки цьому можна завадити різним захворюванням і шкідникам поширюватися.

Процес обрізки малинового куща. Фото: Gartenjournal.net

Повна обрізка

Ця обрізка проводиться в листопаді, коли можна видалити всі пагони виключно на рівні землі. Повна обрізка малини буде дуже корисно для тих, хто живе в холодних регіонах, де старі пагони можуть замерзати взимку. Такий метод обрізка дозволяє кущам направити всі сили на розвиток нових гілок.

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