Что делать с ремонтантной малиной осенью, чтобы защитить ее зимой

Сбор урожая малины на огороде. Фото: Tuttogreen

Ремонтантная малина — это сорт летней ягоды, с которого можно получить урожай как летом, так и осенью, поэтому многие выбирают именно его для посадки. Если на вашем участке уже есть такое растение, и вы хотите защитить его от морозов, опытные дачники рассказали, как его подготовить к зиме.

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Такой сорт сезонной ягоды дает урожай на побегах текущего года, чем, собственно, и отличается от обычной малины. Благодаря этому урожай можно собирать дважды — осенью текущего года и летом следующего. К тому же, побеги такой малины быстро восстанавливаются, поэтому она пользуется особой популярностью среди многих дачников.

Чтобы ремонтантная малина дала хороший урожай, с приближением зимы необходимо ее хорошо подготовить. Речь идет о том, чтобы обрезать кусты этого сорта летней ягоды. Но чтобы не погубить урожай, необходимо знать, когда и как именно это делать.

Куст ремонтантной малины на огороде. Фото: Pinterest

Когда и как правильно обрезать малиновые кусты осенью

Санитарная обрезка

Этот вариант обрезки осуществляется после окончания периода цветения малины осенью. В этом случае надо обрезать все побеги, которые стали старыми, заболели или повредились. Благодаря этому можно помешать разным заболеваниям и вредителям распространяться.

Процесс обрезки малинового куста. Фото: Gartenjournal.net

Полная обрезка

Эта обрезка проводится в ноябре, когда можно удалить все побеги исключительно на уровне земли. Полная обрезка малины будет очень полезна для тех, кто живет в холодных регионах, где старые побеги могут замерзать зимой. Такой метод обрезки позволяет кустам направить все силы на развитие новых ветвей.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить малину от болезней и вредителей.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно сажать кусты малины на огороде осенью.

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