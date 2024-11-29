Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Чем укрыть виноград, чтобы защитить его зимой — советы arrow

Чем укрыть виноград, чтобы защитить его зимой — советы

29 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем укрыть виноград зимой — как защитить растение от морозов, советы
Мужчина, ухаживающий за виноградом на огороде. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Любое растение на огороде нуждается в защите, особенно, когда на улице зима, и виноград — не исключение. Если вы хотите уберечь свою культуру от зимних морозов, узнайте, когда и каким именно материалом ее нужно укрывать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Чем стоит укрывать виноград на зимний сезон

Строительные материалы

Чтобы уберечь свой виноград от морозов, можете накрыть его строительными материалами. К примеру, можете накрыть эту культуру досками, рубероидом или шифером, из которых можно создать защиту в виде настоящих щитов зимой.

Накрыв виноград этими материалами, между кустами будет оставаться свободное пространство, которое можно заполнить ветками елей или соломой.

Укрытый виноград
Виноград, накрытый шифером. Фото: tomathouse.com

Подручные средства

Еще можете защитить свой виноград зимой такими подручными вещами, как:

  • Агроволокно
  • Остатки линолеума
  • Мешки для сахара
  • Полимерные пленки

Опытные дачники рекомендуют установить ядовитые приманки внутри материалов, ведь в соломе могут появиться грызуны, способные испортить урожай на винограде.

Виноград
Укрытый виноград на огороде. Фото: Pinterest

Когда следует укрывать виноград на зиму

Виноград — это растение, умеющее жить в условиях температуры от пяти до восьми градусов мороза. Однако, если столбики термометров снизятся до 21 градуса мороза, то ожидайте того, что ваш виноград может погибнуть в ближайшее время.

Синий виноград
Урожай синего винограда на ветке. Фото: Pinterest

Укрывать это растение необходимо в конце ноября или начале декабря, но здесь следует смотреть на температуру. Если в течение нескольких дней на улице будет пять градусов мороза, то лучше накройте свой виноград, но учитывайте одну вещь.

Сначала лучше некоторое время подержать виноград на морозе, чтобы он адаптировался, а когда плоды станут светло-коричневыми, то можно начинать его укрывать.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить урожай винограда от нашествия ос.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно избавиться от хлороза на винограде.

Также мы сообщали о том, почему виноград внезапно чернеет и начинает гнить еще зеленым.

растения зима советы огород виноград

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:45 Дрон раскрасил российское посольство в Швеции — детали

20:22 Ноябрь под конец удивит — прогноз погоды в Украине на завтра

20:13 Зеленский созвонился с Макроном — что обсудили

20:12 Искусственный интеллект показал, как видит Мариуполь после войны

20:00 Рада приняла предоставление отсрочки еще одной категории граждан

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

19:32 США снимут санкции с РФ ради мирного соглашения с Украиной, — CNN

19:18 Отключения света в Одессе — графики на субботу

19:14 Киевлянин подал иск против ДТЭК из-за отключения света — детали

Эксклюзив

19:09 Атрибуты государственности — знают ли во Львове символы Украины

19:05 Бюджетный, но праздничный — сколько стоит новогодний стол 2025

20:45 Дрон раскрасил российское посольство в Швеции — детали

20:22 Ноябрь под конец удивит — прогноз погоды в Украине на завтра

20:13 Зеленский созвонился с Макроном — что обсудили

20:12 Искусственный интеллект показал, как видит Мариуполь после войны

20:00 Рада приняла предоставление отсрочки еще одной категории граждан

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

19:32 США снимут санкции с РФ ради мирного соглашения с Украиной, — CNN

19:18 Отключения света в Одессе — графики на субботу

19:14 Киевлянин подал иск против ДТЭК из-за отключения света — детали

Эксклюзив

19:09 Атрибуты государственности — знают ли во Львове символы Украины

19:05 Бюджетный, но праздничный — сколько стоит новогодний стол 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году