Чем укрыть виноград зимой — как защитить растение от морозов, советы

Чем укрыть виноград, чтобы защитить его зимой — советы
Любое растение на огороде нуждается в защите, особенно, когда на улице зима, и виноград — не исключение. Если вы хотите уберечь свою культуру от зимних морозов, узнайте, когда и каким именно материалом ее нужно укрывать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем стоит укрывать виноград на зимний сезон
Строительные материалы
Чтобы уберечь свой виноград от морозов, можете накрыть его строительными материалами. К примеру, можете накрыть эту культуру досками, рубероидом или шифером, из которых можно создать защиту в виде настоящих щитов зимой.
Накрыв виноград этими материалами, между кустами будет оставаться свободное пространство, которое можно заполнить ветками елей или соломой.
Подручные средства
Еще можете защитить свой виноград зимой такими подручными вещами, как:
- Агроволокно
- Остатки линолеума
- Мешки для сахара
- Полимерные пленки
Опытные дачники рекомендуют установить ядовитые приманки внутри материалов, ведь в соломе могут появиться грызуны, способные испортить урожай на винограде.
Когда следует укрывать виноград на зиму
Виноград — это растение, умеющее жить в условиях температуры от пяти до восьми градусов мороза. Однако, если столбики термометров снизятся до 21 градуса мороза, то ожидайте того, что ваш виноград может погибнуть в ближайшее время.
Укрывать это растение необходимо в конце ноября или начале декабря, но здесь следует смотреть на температуру. Если в течение нескольких дней на улице будет пять градусов мороза, то лучше накройте свой виноград, но учитывайте одну вещь.
Сначала лучше некоторое время подержать виноград на морозе, чтобы он адаптировался, а когда плоды станут светло-коричневыми, то можно начинать его укрывать.
Напомним, мы писали о том, как можно защитить урожай винограда от нашествия ос.
Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно избавиться от хлороза на винограде.
Также мы сообщали о том, почему виноград внезапно чернеет и начинает гнить еще зеленым.
Читайте Новини.LIVE!