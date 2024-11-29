Чем укрыть виноград зимой — как защитить растение от морозов, советы

Мужчина, ухаживающий за виноградом на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Любое растение на огороде нуждается в защите, особенно, когда на улице зима, и виноград — не исключение. Если вы хотите уберечь свою культуру от зимних морозов, узнайте, когда и каким именно материалом ее нужно укрывать.

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Строительные материалы

Чтобы уберечь свой виноград от морозов, можете накрыть его строительными материалами. К примеру, можете накрыть эту культуру досками, рубероидом или шифером, из которых можно создать защиту в виде настоящих щитов зимой.

Накрыв виноград этими материалами, между кустами будет оставаться свободное пространство, которое можно заполнить ветками елей или соломой.

Виноград, накрытый шифером. Фото: tomathouse.com

Подручные средства

Еще можете защитить свой виноград зимой такими подручными вещами, как:

Агроволокно

Остатки линолеума

Мешки для сахара

Полимерные пленки

Опытные дачники рекомендуют установить ядовитые приманки внутри материалов, ведь в соломе могут появиться грызуны, способные испортить урожай на винограде.

Укрытый виноград на огороде. Фото: Pinterest

Когда следует укрывать виноград на зиму

Виноград — это растение, умеющее жить в условиях температуры от пяти до восьми градусов мороза. Однако, если столбики термометров снизятся до 21 градуса мороза, то ожидайте того, что ваш виноград может погибнуть в ближайшее время.

Урожай синего винограда на ветке. Фото: Pinterest

Укрывать это растение необходимо в конце ноября или начале декабря, но здесь следует смотреть на температуру. Если в течение нескольких дней на улице будет пять градусов мороза, то лучше накройте свой виноград, но учитывайте одну вещь.

Сначала лучше некоторое время подержать виноград на морозе, чтобы он адаптировался, а когда плоды станут светло-коричневыми, то можно начинать его укрывать.

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