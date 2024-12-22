Как сохранить землю на рассаду до весны — полезные советы дачникам

Человек, занимающийся почвой для рассады. Фото: Pinterest

Настоящие дачники знают, что огород — это не просто место для выращивания разных культур, а и источник полезных элементов, который можно использовать для посадки растений. Узнайте, как правильно подготовить землю к рассаде зимой, чтобы весной начать сажать овощи.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Где можно взять землю для рассады

Чтобы весной посадить растения в открытом грунте, подготовьте правильную рассаду. Для этого можно взять землю с места, где в этом году вы не выращивали овощи. Дело в том, что за это время земля смогла "отдохнуть" и наделиться полезными элементами.

Также можете взять на рассаду почву с участков, где у вас росли такие бобовые культуры, как фасоль и горох, или огурцы. Преимуществом такой земли есть является тот факт, что эти растения наделяют землю таким важным для урожая элементом, как азот.

Земля для рассады в стаканах. Фото: Agri Farming

Как правильно сохранить почву для рассады

Отказ от полиэтиленовых пакетов

Во-первых, ни в коем случае не используйте полиэтиленовые пакеты, поскольку они не пропускают воздух, а потому почва может покрыться плесенью и стать непригодной. Землю лучше хранить в мешках из натуральных тканей, в деревянных ящиках или пластиковых контейнерах, в которых есть отверстия.

Выбор прохладного места

Во-вторых, обязательно поместите землю там, где прохладно, например, в гараже, на балконе или на улице, но в последнем случае нужно накрыть ее от осадков. Если вы держите землю дома, вам нужно обеззаразить почву, проморозив ее.

Дополнительная дезинфекция

В-третьих, необходимо обязательно дополнительно продезинфицировать почву для рассады. Прежде, чем хранить ее, пролейте слабым раствором марганцовки. Это поможет вам уничтожить патогены, которые могут находиться в земле.

Напомним, мы писали о том, как и чем нужно накрыть клубнику зимой, чтобы она не замерзла.

Раньше мы рассказывали о том, чем необходимо накрыть виноград зимой, чтобы защитить его от морозов.

Также мы сообщали о том, как можно задержать снег на огороде для защиты растений от морозов.