Как сохранить землю на рассаду до весны — полезные советы дачникам

Как можно сохранить землю для рассады — советы, которые помогут
Настоящие дачники знают, что огород — это не просто место для выращивания разных культур, а и источник полезных элементов, который можно использовать для посадки растений. Узнайте, как правильно подготовить землю к рассаде зимой, чтобы весной начать сажать овощи.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Где можно взять землю для рассады
Чтобы весной посадить растения в открытом грунте, подготовьте правильную рассаду. Для этого можно взять землю с места, где в этом году вы не выращивали овощи. Дело в том, что за это время земля смогла "отдохнуть" и наделиться полезными элементами.
Также можете взять на рассаду почву с участков, где у вас росли такие бобовые культуры, как фасоль и горох, или огурцы. Преимуществом такой земли есть является тот факт, что эти растения наделяют землю таким важным для урожая элементом, как азот.
Как правильно сохранить почву для рассады
Отказ от полиэтиленовых пакетов
Во-первых, ни в коем случае не используйте полиэтиленовые пакеты, поскольку они не пропускают воздух, а потому почва может покрыться плесенью и стать непригодной. Землю лучше хранить в мешках из натуральных тканей, в деревянных ящиках или пластиковых контейнерах, в которых есть отверстия.
Выбор прохладного места
Во-вторых, обязательно поместите землю там, где прохладно, например, в гараже, на балконе или на улице, но в последнем случае нужно накрыть ее от осадков. Если вы держите землю дома, вам нужно обеззаразить почву, проморозив ее.
Дополнительная дезинфекция
В-третьих, необходимо обязательно дополнительно продезинфицировать почву для рассады. Прежде, чем хранить ее, пролейте слабым раствором марганцовки. Это поможет вам уничтожить патогены, которые могут находиться в земле.
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