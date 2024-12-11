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Що сіяти на городі взимку — рослини, які не бояться морозів

11 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що можна посіяти на замерзлому ґрунті взимку — поради дачникам
Людина, яка сіє насіння на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники з досвідом знають, що прихід холодів — це не привід завершувати працю на городі, адже ще можна дещо посадити. Ми розповідаємо, які рослини можна посіяти у відкритому ґрунті на городі, який почав підмерзати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як правильно сіяти насіння взимку

Досвідчені дачники радять сіяти насіння в замерзлому ґрунті взимку, адже так можна спростити собі роботу на городі. Але в цьому випадку важливо садити більше насіння, адже не всі вони можуть вижити взимку, тому цей процес буде тривалішим.

Семена
Процес посіву насіння на городі. Фото: Pexels

Місце для посіву варто обирати таке, де не застоюється волога, адже це можна нашкодити рослинам. До того ж важливо розташовувати грядки для насіння там, куди потрапляють сонячні промені, адже паросткам потрібно багато світла.

Перш, ніж сіяти насіння, необхідно перекопати, а потім підживити ґрунт, додавши компост, органічні добрива або перегній на кожен квадратний метр. Садити насіння в замерзлому ґрунті краще в лютому, а якщо ви живете там, де холодніше, то оптимальним часом для посадки вважається березень.

Девушка на огороде
Дівчина, яка порається на городі. Фото: Pexels

Які рослини можна посіяти на городі взимку

Взимку у відкритому замерзлому ґрунті можна садити культури, які мають дрібне насіння. Річ у тому, що під час танення снігу насіння цих культур повільно заглиблюються в ґрунт і так само повільно, але швидко сходять. Йдеться про такі квіти, як:

  • Бегонії
  • Левовий зів
  • Лобелії
  • Петунії
  • Тютюн запашний

Такий спосіб посіву підходить навіть для гранульованого насіння, але в цьому випадку необхідно стежити за рівнем вологості ґрунту. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна затримати сніг на городі, щоб захистити рослини взимку.

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко та ефективно розпушити ґрунт на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посіяти на розсаду в січні.

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