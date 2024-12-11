Що можна посіяти на замерзлому ґрунті взимку — поради дачникам

Людина, яка сіє насіння на городі. Фото: Freepik

Всі дачники з досвідом знають, що прихід холодів — це не привід завершувати працю на городі, адже ще можна дещо посадити. Ми розповідаємо, які рослини можна посіяти у відкритому ґрунті на городі, який почав підмерзати.

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Як правильно сіяти насіння взимку

Досвідчені дачники радять сіяти насіння в замерзлому ґрунті взимку, адже так можна спростити собі роботу на городі. Але в цьому випадку важливо садити більше насіння, адже не всі вони можуть вижити взимку, тому цей процес буде тривалішим.

Процес посіву насіння на городі. Фото: Pexels

Місце для посіву варто обирати таке, де не застоюється волога, адже це можна нашкодити рослинам. До того ж важливо розташовувати грядки для насіння там, куди потрапляють сонячні промені, адже паросткам потрібно багато світла.

Перш, ніж сіяти насіння, необхідно перекопати, а потім підживити ґрунт, додавши компост, органічні добрива або перегній на кожен квадратний метр. Садити насіння в замерзлому ґрунті краще в лютому, а якщо ви живете там, де холодніше, то оптимальним часом для посадки вважається березень.

Дівчина, яка порається на городі. Фото: Pexels

Які рослини можна посіяти на городі взимку

Взимку у відкритому замерзлому ґрунті можна садити культури, які мають дрібне насіння. Річ у тому, що під час танення снігу насіння цих культур повільно заглиблюються в ґрунт і так само повільно, але швидко сходять. Йдеться про такі квіти, як:

Бегонії

Левовий зів

Лобелії

Петунії

Тютюн запашний

Такий спосіб посіву підходить навіть для гранульованого насіння, але в цьому випадку необхідно стежити за рівнем вологості ґрунту.

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