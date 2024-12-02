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Як і коли сіяти зелень в теплиці взимку — корисні поради

2 грудня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як сіяти зелень в парнику взимку — коли це робити, поради дачникам
Людина, яка садить рослини в теплиці. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Вживати смачну їжу з власного городу можна не лише влітку, а й взимку — для цього достатньо мати парник на ділянці. Досвідчені дачники розповіли, коли і як правильно сіяти зелень в парнику в зимову пору року, щоб насолодитися нею в холодні сезони.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зелена цибуля

Зелена цибуля — це ідеальний вид зелені, який можна сіяти у своєму парнику в зимовий сезон року. По-перше, така цибуля не потребує особливих умов вирощування, адже вона здатна рости навіть за дуже низьких температур — приблизно 15 градусів, а по-друге, її не потрібно сильно доглядати.

Сіяти насіння цієї зелені необхідно на відстані в п’ять-сім сантиметрів одне від одного. Але важливо враховувати, щоб у ґрунті під час посіву була достатня кількість корисних елементів. Ці прості, але важливі правила допоможуть вам зібрати готовий врожай зеленої цибулі з власного парника вже за 20-25 днів.

Лук
Вирощування зеленої цибулі в парнику. Фото: скриншот з YouTube

Листовий салат

Листовий салат також підходить для посіву в зимову пору року в парнику, причому, робити це можна багато разів за одну зиму, щоб постійно збирати врожай. В ідеалі відступати між посівами два-три тижні, щоб врожай цієї зелені ви могли збирати регулярно. 

Щоб вирощувати цю зелень в парнику, оптимальна температура повинна становити десь 16-20 градусів. Щоб ріст був ефективнішим, вам варто поставити в парнику лампи. Вони допоможуть забезпечувати листовий салат світлом впродовж 12-14 годин на добу, що допоможе йому швидше давати врожай.

Салат
Листовий салат у парнику. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити великий врожай зеленої цибулі на власному підвіконні. 

Раніше ми розповідали про те, як можна проростити руколу на своєму підвіконні.  

Також ми повідомляли про те, для чого потрібно розкидати звичайний кріп на городі.

зима поради город зелень салат зелена цибуля

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