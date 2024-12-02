Як сіяти зелень в парнику взимку — коли це робити, поради дачникам

Людина, яка садить рослини в теплиці. Фото: Pixabay

Вживати смачну їжу з власного городу можна не лише влітку, а й взимку — для цього достатньо мати парник на ділянці. Досвідчені дачники розповіли, коли і як правильно сіяти зелень в парнику в зимову пору року, щоб насолодитися нею в холодні сезони.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зелена цибуля

Зелена цибуля — це ідеальний вид зелені, який можна сіяти у своєму парнику в зимовий сезон року. По-перше, така цибуля не потребує особливих умов вирощування, адже вона здатна рости навіть за дуже низьких температур — приблизно 15 градусів, а по-друге, її не потрібно сильно доглядати.

Сіяти насіння цієї зелені необхідно на відстані в п’ять-сім сантиметрів одне від одного. Але важливо враховувати, щоб у ґрунті під час посіву була достатня кількість корисних елементів. Ці прості, але важливі правила допоможуть вам зібрати готовий врожай зеленої цибулі з власного парника вже за 20-25 днів.

Вирощування зеленої цибулі в парнику. Фото: скриншот з YouTube

Листовий салат

Листовий салат також підходить для посіву в зимову пору року в парнику, причому, робити це можна багато разів за одну зиму, щоб постійно збирати врожай. В ідеалі відступати між посівами два-три тижні, щоб врожай цієї зелені ви могли збирати регулярно.

Щоб вирощувати цю зелень в парнику, оптимальна температура повинна становити десь 16-20 градусів. Щоб ріст був ефективнішим, вам варто поставити в парнику лампи. Вони допоможуть забезпечувати листовий салат світлом впродовж 12-14 годин на добу, що допоможе йому швидше давати врожай.

Листовий салат у парнику. Фото: Pinterest

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