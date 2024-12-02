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Как и когда сеять зелень в теплице зимой — полезные советы

2 декабря 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сеять зелень в парнике зимой — когда это делать, советы дачникам
Человек, который садит растения в теплице. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Употреблять вкусную еду из собственного огорода можно не только летом, но и зимой — для этого достаточно иметь парник на участке. Опытные дачники рассказали, когда и как правильно сеять зелень в парнике в зимнее время года, чтобы насладиться ею в холодные сезоны.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какую зелень можно сеять в парнике зимой — как и когда это делать

Зеленый лук

Зеленый лук — это идеальный вид зелени, который можно сеять в своем парнике в зимний сезон года. Во-первых, такой лук не требует особых условий выращивания, ведь он способен расти даже при очень низких температурах — примерно 15 градусов, а во-вторых, за ним не нужно сильно ухаживать.

Сеять семена этой зелени необходимо на расстоянии в пять-семь сантиметров друг от друга. Но важно учитывать, чтобы в почве при посеве было достаточное количество полезных элементов. Эти простые, но важные правила помогут вам собрать готовый урожай зеленого лука из собственного парника уже через 20-25 дней.

Лук
Выращивание зеленого лука в парнике. Фото: скриншот с YouTube

Листовой салат

Листовый салат также подходит для посева в зимнее время года в парнике, причем, делать это можно много раз за одну зиму, чтобы постоянно собирать урожай. В идеале отступать между посевами две-три недели, чтобы урожай этой зелени вы собирали регулярно.

Чтобы выращивать эту зелень в парнике, оптимальная температура должна составлять примерно 16-20 градусов. Чтобы рост был более эффективным, вам следует поставить в парнике лампы. Они помогут обеспечивать листовой салат светом в течение 12-14 часов в сутки, что поможет ему быстрее давать урожай.

Салат
Листовый салат в парнике. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить большой урожай зеленого лука на собственном подоконнике.

Раньше мы рассказывали о том, как можно прорастить рукколу на своем подоконнике.

Также мы сообщали о том, зачем нужно разбрасывать обычный укроп на огороде.

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