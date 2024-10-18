Як виростити руколу на підвіконні — прості поради

Рукола у горщику на підвіконні. Фото: google.com

Рукола — невибаглива, але при цьому надзвичайно корисна рослина, яка має пікантний смак і додає яскравості багатьом стравам. Для того, щоб виростити цю зелень у себе вдома, прямо на підвіконні, достатньо дотримуватися кількох простих правил.

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Чотири прості правила, які допоможуть легко виростити руколу

1. Обирайте правильне місце для руколи

Рукола любить сонячне світло, але варто уникати прямих сонячних променів. Виберіть підвіконня, яке отримує розсіяне світло. Для вікон на південній стороні використовуйте легкі завіси для затінення. А у зимовий період можна встановити спеціальну лампу для додаткового освітлення.

2. Родючий ґрунт — запорука здорової зелені

Використовуйте легкий і поживний ґрунт з гарним дренажем. Ідеально підійде універсальна суміш для овочів або саморобний ґрунт із торфу, перегною та садової землі. Не забудьте про дренажні отвори в горщику, щоб запобігти застою води. Для кращого росту підживлюйте руколу органічними добривами кожні два тижні.

3. Помірний полив — ключ до успіху

Рукола потребує вологи, але надмірний полив може знищити рослину. Поливайте, коли ґрунт трохи підсохне на поверхні, уникаючи як пересихання, так і застою води. Рекомендується використовувати відстояну воду кімнатної температури й поливати через піддон.

4. Підтримуйте правильну температуру та вологість

Ідеальна температура для вирощування руколи — від 16 до 20°C. Уникайте різких перепадів температури та надмірної сухості повітря. Вологість можна підтримувати обприскуванням листя або розміщенням біля рослини контейнера з водою.

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