Как вырастить рукколу на подоконнике — простые советы

Рукола в горшке на подоконнике. Фото: google.com

Рукола — неприхотливое, но при этом очень полезное растение, которое имеет пикантный вкус и придает яркости многим блюдам. Для того чтобы вырастить эту зелень у себя дома, прямо на подоконнике, достаточно соблюдать несколько простых правил.

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Четыре простых правила, которые помогут легко вырастить рукколу

1. Выбирайте правильное место для руколы

Рукола любит солнечный свет, но следует избегать прямых солнечных лучей. Выберите подоконник, получающий рассеянный свет. Для окон на южной стороне используйте легкие завесы для затенения. А в зимний период можно установить специальную лампу для дополнительного освещения.

2. Плодородная почва — залог здоровой зелени

Используйте легкую и питательную почву с хорошим дренажом. Идеально подойдет универсальная смесь для овощей или самодельная почва из торфа, перегноя и садовой земли. Не забудьте о дренажных отверстиях в горшке, чтобы предотвратить застой воды. Для лучшего роста питайте рукколу органическими удобрениями каждые две недели.

3. Умеренный полив — ключ к успеху

Руккола нуждается во влаге, но чрезмерный полив может уничтожить растение. Поливайте, когда почва немного подсохнет на поверхности, избегая как пересыхания, так и застоя воды. Рекомендуется использовать отстоянную воду комнатной температуры и поливать через поддон.

4. Поддерживайте правильную температуру и влажность

Идеальная температура для выращивания рукколы — от 16 до 20°C. Избегайте резких перепадов температуры и чрезмерной сухости воздуха. Влажность можно поддерживать опрыскиванием листьев или размещением у растения контейнера с водой.

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