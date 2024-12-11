Что можно посеять на замерзшей почве зимой — советы дачникам

Что сеять на огороде зимой — растения, которые не боятся морозов
Все дачники с опытом знают, что приход холодов — это не повод завершать работу на огороде, ведь еще можно кое-что посадить. Мы рассказываем, какие растения можно посеять в открытом грунте на огороде, который начал подмерзать.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как правильно сеять семена зимой
Опытные дачники советуют сеять семена в замерзшей почве зимой, ведь так можно упростить себе работу на огороде. Но в этом случае важно сажать больше семян, ведь не все они могут выжить зимой, поэтому этот процесс будет более длительным.
Место для посева следует выбирать такое, где не застаивается влага, ведь это можно навредить растениям. К тому же, важно располагать грядки для семян там, куда попадают солнечные лучи, ведь росткам нужно много света.
Прежде чем сеять семена, необходимо перекопать, а затем подкормить почву, добавив компост, органические удобрения или перегной на каждый квадратный метр. Сажать семена в замерзшей почве лучше в феврале, а если вы живете там, где холоднее, то оптимальным временем для посадки считается март.
Какие растения можно посеять на огороде зимой
Зимой в открытой замерзшей почве можно сажать культуры, имеющие мелкие семена. Дело в том, что при таянии снега семена этих культур медленно углубляются в почву и так же медленно, но быстро всходят. Речь идет о таких цветах, как:
- Бегонии
- Львиный зев
- Лобелии
- Петунии
- Табак душистый
Такой способ посева подходит даже для гранулированных семян, но в этом случае необходимо следить за уровнем влажности почвы.
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