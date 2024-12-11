Что можно посеять на замерзшей почве зимой — советы дачникам

Человек, сеющий семена на огороде. Фото: Freepik

Все дачники с опытом знают, что приход холодов — это не повод завершать работу на огороде, ведь еще можно кое-что посадить. Мы рассказываем, какие растения можно посеять в открытом грунте на огороде, который начал подмерзать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как правильно сеять семена зимой

Опытные дачники советуют сеять семена в замерзшей почве зимой, ведь так можно упростить себе работу на огороде. Но в этом случае важно сажать больше семян, ведь не все они могут выжить зимой, поэтому этот процесс будет более длительным.

Процесс посева семян на огороде. Фото: Pexels

Место для посева следует выбирать такое, где не застаивается влага, ведь это можно навредить растениям. К тому же, важно располагать грядки для семян там, куда попадают солнечные лучи, ведь росткам нужно много света.

Прежде чем сеять семена, необходимо перекопать, а затем подкормить почву, добавив компост, органические удобрения или перегной на каждый квадратный метр. Сажать семена в замерзшей почве лучше в феврале, а если вы живете там, где холоднее, то оптимальным временем для посадки считается март.

Девушка, работающая на огороде. Фото: Pexels

Какие растения можно посеять на огороде зимой

Зимой в открытой замерзшей почве можно сажать культуры, имеющие мелкие семена. Дело в том, что при таянии снега семена этих культур медленно углубляются в почву и так же медленно, но быстро всходят. Речь идет о таких цветах, как:

Бегонии

Львиный зев

Лобелии

Петунии

Табак душистый

Такой способ посева подходит даже для гранулированных семян, но в этом случае необходимо следить за уровнем влажности почвы.

Напомним, мы писали о том, как можно задержать снег на огороде, чтобы защитить растения зимой.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посеять на рассаду в январе.