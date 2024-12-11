Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Что сеять на огороде зимой — растения, которые не боятся морозов arrow

Что сеять на огороде зимой — растения, которые не боятся морозов

11 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что можно посеять на замерзшей почве зимой — советы дачникам
Человек, сеющий семена на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники с опытом знают, что приход холодов — это не повод завершать работу на огороде, ведь еще можно кое-что посадить. Мы рассказываем, какие растения можно посеять в открытом грунте на огороде, который начал подмерзать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как правильно сеять семена зимой

Опытные дачники советуют сеять семена в замерзшей почве зимой, ведь так можно упростить себе работу на огороде. Но в этом случае важно сажать больше семян, ведь не все они могут выжить зимой, поэтому этот процесс будет более длительным.

Семена
Процесс посева семян на огороде. Фото: Pexels

Место для посева следует выбирать такое, где не застаивается влага, ведь это можно навредить растениям. К тому же, важно располагать грядки для семян там, куда попадают солнечные лучи, ведь росткам нужно много света.

Прежде чем сеять семена, необходимо перекопать, а затем подкормить почву, добавив компост, органические удобрения или перегной на каждый квадратный метр. Сажать семена в замерзшей почве лучше в феврале, а если вы живете там, где холоднее, то оптимальным временем для посадки считается март.

Девушка на огороде
Девушка, работающая на огороде. Фото: Pexels

Какие растения можно посеять на огороде зимой

Зимой в открытой замерзшей почве можно сажать культуры, имеющие мелкие семена. Дело в том, что при таянии снега семена этих культур медленно углубляются в почву и так же медленно, но быстро всходят. Речь идет о таких цветах, как:

  • Бегонии
  • Львиный зев
  • Лобелии
  • Петунии
  • Табак душистый

Такой способ посева подходит даже для гранулированных семян, но в этом случае необходимо следить за уровнем влажности почвы.

Напомним, мы писали о том, как можно задержать снег на огороде, чтобы защитить растения зимой.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посеять на рассаду в январе.

растения зима культура советы огород

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:08 Снег и гололедица — Укргидрометцентр предупредил о погоде завтра

18:02 Лимиты на переводы — как не попасть в группу высокого риска

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

17:47 Лубинец назвал потери гражданских от ударов РФ за ноябрь

17:47 Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:45 Зеленский высказался о разговоре Орбана и Путина, вспомнив Асада

17:36 Для одесситов Европа стала ближе — SkyUp будет летать из Кишинева

17:35 Отец-одиночка — выпустят ли за границу

17:33 Германия внесла 360 млн евро в поддержку энергетики Украины

17:14 Медицинское партнерство — Зеленская рассказала об успехах проекта

18:08 Снег и гололедица — Укргидрометцентр предупредил о погоде завтра

18:02 Лимиты на переводы — как не попасть в группу высокого риска

17:47 Лубинец назвал потери гражданских от ударов РФ за ноябрь

17:47 Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

17:45 Зеленский высказался о разговоре Орбана и Путина, вспомнив Асада

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:36 Для одесситов Европа стала ближе — SkyUp будет летать из Кишинева

17:35 Отец-одиночка — выпустят ли за границу

17:33 Германия внесла 360 млн евро в поддержку энергетики Украины

17:14 Медицинское партнерство — Зеленская рассказала об успехах проекта

17:14 Пессимизм или оптимизм — что дарит больше эмоциональной выгоды

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника