Зберігання гарбузів на зиму — де тримати овоч, поради дачникам

Чоловік, який тримає врожай гарбузів. Фото: Freepik

У вирощуванні того чи іншого овочу необхідно дотримуватися деяких правил, зокрема і правил зберігання врожаю. Наприклад, щоб насолоджуватися смачними і поживними гарбузами, треба знати, як їх правильно зберігати, залежно від місця.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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В льоху

Досвідчені дачники вважають льох найкращим місцем для зберігання врожаю гарбуза. Річ у тому, що саме в цьому місці простіше створити відповідні умови, які підходять для цього овоча. Щоб гарбуз витримав зберігання в цьому місці, покладіть плоди на суху солому або газету на стелажі так, щоб між ними були проміжки.

Причому, між овочами і стіною також повинна бути відстань, а ось плодоніжка гарбузів має дивитися вверх. Можна, до речі, зберігати гарбузи і в ящиках, але щоразу варто змінювати сиру підстилку на суху.

Врожай гарбузів на полицях. Фото: Freepik

У квартирі

Якщо у вас немає льоху і ви живете в квартирі, ви можете покласти гарбузи на підлогу під ліжко або в комору. У першому випадку треба покласти плоди так, щоб між ними була відстань, а плодоніжки дивилися вверх. А в другому — гарбузи покладіть на полиці у такому ж самому положенні.

На балконі або лоджії

Цей варіант підходить тільки для тих, в кого утеплений і засклений балкон або лоджії, адже гарбузи можуть зіпсуватися від холоду. Покладіть ковдру на підлогу, а на неї — гарбузи на відстані один від одного. Для захисту від сонця накрийте плоди щільною тканиною, а якщо на балконі холодно, укутайте кожен з них.

Зберігання гарбузів у ящику. Фото: Freepik

У холодильнику

В такому місці цілі плоди можуть лежати декілька місяців, а порізані — до десяти днів. Якщо ви хочете надовше зберегти гарбуз, зніміть з нього шкірку і очистіть від насіння, поріжте на маленькі шматочки або кубики і заморозьте в герметичній тарі. Так овоч можна зберігати до одного року.

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