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Як правильно зберігати гарбуз — правила, які допоможуть

21 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Зберігання гарбузів на зиму — де тримати овоч, поради дачникам
Чоловік, який тримає врожай гарбузів. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

У вирощуванні того чи іншого овочу необхідно дотримуватися деяких правил, зокрема і правил зберігання врожаю. Наприклад, щоб насолоджуватися смачними і поживними гарбузами, треба знати, як їх правильно зберігати, залежно від місця.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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В льоху

Досвідчені дачники вважають льох найкращим місцем для зберігання врожаю гарбуза. Річ у тому, що саме в цьому місці простіше створити відповідні умови, які підходять для цього овоча. Щоб гарбуз витримав зберігання в цьому місці, покладіть плоди на суху солому або газету на стелажі так, щоб між ними були проміжки.

Причому, між овочами і стіною також повинна бути відстань, а ось плодоніжка гарбузів має дивитися вверх. Можна, до речі, зберігати гарбузи і в ящиках, але щоразу варто змінювати сиру підстилку на суху.

Тыквы
Врожай гарбузів на полицях. Фото: Freepik

У квартирі

Якщо у вас немає льоху і ви живете в квартирі, ви можете покласти гарбузи на підлогу під ліжко або в комору. У першому випадку треба покласти плоди так, щоб між ними була відстань, а плодоніжки дивилися вверх. А в другому — гарбузи покладіть на полиці у такому ж самому положенні.

На балконі або лоджії

Цей варіант підходить тільки для тих, в кого утеплений і засклений балкон або лоджії, адже гарбузи можуть зіпсуватися від холоду. Покладіть ковдру на підлогу, а на неї — гарбузи на відстані один від одного. Для захисту від сонця накрийте плоди щільною тканиною, а якщо на балконі холодно, укутайте кожен з них.

Урожай тыкв
Зберігання гарбузів у ящику. Фото: Freepik

У холодильнику

В такому місці цілі плоди можуть лежати декілька місяців, а порізані — до десяти днів. Якщо ви хочете надовше зберегти гарбуз, зніміть з нього шкірку і очистіть від насіння, поріжте на маленькі шматочки або кубики і заморозьте в герметичній тарі. Так овоч можна зберігати до одного року.

Нагадаємо, ми писали про те, в який момент можна збирати врожай гарбузів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим корисне гарбузове насіння для здоров’я. 

Також ми повідомляли про те, як насіння з гарбузів впливає на чоловіче здоров’я.

правила поради город гарбуз врожай овочі

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