Хранение тыквы на зиму — где держать овощ, советы дачникам

Человек, держащий урожай тыквы. Фото: Freepik

В выращивании того или иного овоща необходимо соблюдать некоторые правила, в том числе и правила хранения урожая. К примеру, чтобы наслаждаться вкусной и питательной тыквой, нужно знать, как ее правильно хранить, в зависимости от места.

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В погребе

Опытные дачники считают погреб самым лучшим местом для хранения урожая тыквы. Дело в том, что именно в этом месте проще создать соответствующие условия, подходящие для этого овоща. Чтобы тыква выдержала хранение в этом месте, положите плоды на сухую солому или газету на стеллаже так, чтобы между ними были промежутки.

Причем, между овощами и стеной также должно быть расстояние, а вот плодоножка тыквы должна смотреть вверх. Можно, кстати, хранить тыкву и в ящиках, но каждый раз следует менять сырую подстилку на сухую.

Урожай тыквы на полках. Фото: Freepik

В квартире

Если у вас нет погреба и вы живете в квартире, вы можете положить тыкву на пол под кровать или в кладовку. В первом случае нужно положить плоды так, чтобы между ними было расстояние, а плодоножки смотрели вверх. А во втором — тыкву положите на полки в таком же положении.

На балконе или лоджии

Этот вариант подходит только для тех, у кого утепленный и застекленный балкон или лоджии, ведь тыква может испортиться от холода. Положите одеяло на пол, а на него — плоды тыквы на расстоянии друг от друга. Для защиты от солнца накройте плоды плотной тканью, а если на балконе холодно, укутайте каждый из них.

Хранение тыквы в ящике. Фото: Freepik

В холодильнике

В таком месте целые плоды могут лежать несколько месяцев, а порезанные — до десяти дней. Если вы хотите надольше сохранить тыкву, снимите с нее кожуру и очистите от семян, порежьте на маленькие кусочки или кубики и заморозьте в герметичной таре. Так овощи можно хранить до одного года.

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