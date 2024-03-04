Чим корисні гарбузове насіння

Гарбуз і гарбузове насіння. Фото: Freepik

Гарбузове насіння є безцінним джерелом різноманітних поживних речовин, які сприятливо впливають на здоров'я. Зазначається, що вони є одним із найкращих джерел вітамінів, мінералів і амінокислот, незалежно від сезону.

Про це повідомила дієтологиня Галина Незговорова.

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Користь гарбузового насіння

На думку дієтологині, вміст міді, селену, цинку та фосфору у 100 грамах гарбузового насіння перевищує денну норму, а заліза становить половину необхідного добового споживання.

Гарбузове насіння. Фото: Freepik

"Вживання гарбузового насіння підвищує потенцію у чоловіків, зменшує негативні прояви менопаузи у жінок, позитивно впливає на роботу нервової системи, має жовчогінну, проносну та сечогінну дію", — зазначила дієтологиня.

Вона вказує на обмеження у споживанні гарбузового насіння у разі запальних процесів у травній системі, індивідуальної непереносимості та ожиріння.

"Насіння допомагає позбутися нападів нудоти при токсикозах вагітних і при морських хворобах. Крім того, регулярне вживання гарбузового насіння зменшує рівень поганого холестерину крові на 15%" , — каже дієтологиня.

Яке гарбузове насіння більш поживне

Найбільше корисних речовин міститься у свіжому сушеному насінні, у той час як солоні можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Гарбузове насіння. Фото: Freepik

Яку кількість гарбузового насіння можна вживати в день

На думку дієтолога Ростислава Романова, разове споживання гарбузового насіння для дорослого може становити близько 50 грам, а добова норма до 100 грам.

"Якщо бути дуже точним, це приблизно 40 насіння. Я рекомендую вживати гарбузове насіння в сирому вигляді, запиваючи водою. Оскільки гарбузове насіння покращує сон, тому його можна і потрібно вживати перед сном. А для дітей 3-4 роки денний прийом трошки відрізняється, це 25 г. А ось для віку 5-7 років — 35 г. 8-10 років — 50 г. 10-15 років — 53-60 г", — сказав дієтолог.

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