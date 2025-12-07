Відео
Календар щеплень оновили — що змінилося

Календар щеплень оновили — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 00:51
Зміни в Календарі щеплень — які вакцини діти отримуватимуть раніше
Дівчинці роблять щеплення. Фото ілюстративне: AdobeStock

Від 1 січня 2026 року набуде чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Деякі вакцини дітям робитимуть у більш ранньому віці, ніж раніше.

Про це 4 грудня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я

Зміни в Календарі щеплень 

Другу дозу вакцини КПК (кір, паротит, краснуха) діти отримуватимуть у чотири роки, а не в шестирічному віці. Це потрібно, щоб раніше сформувати повний захист перед школою. 

Щеплення БЦЖ робитимуть за добу, а не на 3–5 добу після народження дитини. Таким чином новонароджені швидше отримають базовий захист від тяжких форм туберкульозу.

Вакцинацію від ВПЛ дівчатка віком 12–13 років отримають безкоштовно. Щеплення проти поліомієліту робитимуть інактивованою вакциною. Схеми вакцинації проти гепатиту B, Hib та інших інфекцій оновлять.

Нагадаємо, вчені визначили п'ять періодів розвитку мозку. Дійшли висновку, що повне дорослішання настає лише після 32 років.

Раніше в МОЗ повідомили, що в Україні є низка безкоштовних медичних послуг для майбутніх батьків, новонароджених і неповнолітніх дітей. Зокрема, йдеться про щеплення.

вакцинація вакцини діти здоров'я щеплення медицина
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
