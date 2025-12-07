Зміни в Календарі щеплень — які вакцини діти отримуватимуть раніше

Дівчинці роблять щеплення. Фото ілюстративне: AdobeStock

Від 1 січня 2026 року набуде чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Деякі вакцини дітям робитимуть у більш ранньому віці, ніж раніше.

Про це 4 грудня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Зміни в Календарі щеплень

Другу дозу вакцини КПК (кір, паротит, краснуха) діти отримуватимуть у чотири роки, а не в шестирічному віці. Це потрібно, щоб раніше сформувати повний захист перед школою.

Щеплення БЦЖ робитимуть за добу, а не на 3–5 добу після народження дитини. Таким чином новонароджені швидше отримають базовий захист від тяжких форм туберкульозу.

Вакцинацію від ВПЛ дівчатка віком 12–13 років отримають безкоштовно. Щеплення проти поліомієліту робитимуть інактивованою вакциною. Схеми вакцинації проти гепатиту B, Hib та інших інфекцій оновлять.

