Яку безоплатну медичну допомогу держава гарантує дітям — перелік МОЗ

Дитина у лікаря. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні дітям гарантують широкий перелік безоплатних медичних послуг. Вони охоплюють майбутніх батьків, новонароджених, немовлят і дітей до повноліття.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Реклама

Читайте також:

Безоплатна медицина для дітей в Україні — що відомо

Як відомо, Міністерство охорони здоров’я України забезпечує широкий спектр безоплатних медичних послуг для майбутніх батьків, новонароджених, немовлят та дітей до повноліття. Серед них:

Підтримка майбутнього батьківства;

Безоплатна медична допомога під час пологів та після них;

Неонатальна допомога;

Розширений неонатальний скринінг;

Дитяча реабілітація;

Медична допомога дітям до повноліття;

Ментальне здоров’я;

Щеплення для дітей;

"Доступні ліки" для дітей;

Лікар оглядає вагітну жінку. Ілюстративне фото: Freepik

Підтримка майбутнього батьківства

Із минулого року лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій включили до Програми медичних гарантій — це означає, що послугу можна отримати безоплатно.

Від початку 2025 року такою можливістю скористалися вже понад 6 тисяч українок. З них уже близько двох тисяч жінок завагітніли. Послуга є безоплатною за наявності електронного направлення, встановленого діагнозу та звернення до закладу, що має контракт з НСЗУ.

Безоплатна медична допомога під час пологів та після них

Пологи в Україні також повністю покриваються державним коштом. У 2025 році таку медичну допомогу вже надали понад 134 тисячам жінок.

Лікарні, що мають договір із НСЗУ, зобов’язані забезпечити повний безоплатний комплекс допомоги: від госпіталізації та ведення пологів до післяпологового нагляду матері й новонародженого.

Новонароджене немовля під наглядом лікаря. Ілюстративне фото: Freepik

Неонатальна допомога

Допомога немовлятам, які народилися передчасно або зі складними патологіями, теж є повністю безоплатною. Це один із найвищих тарифів Програми медичних гарантій. Від початку 2025 року неонатальну допомогу отримали 28 218 малюків.

Розширений неонатальний скринінг

За три роки вже пів мільйона українських новонароджених пройшли розширений скринінг на 21 рідкісне захворювання. Таке дослідження проводиться в Україні із 2022-го, є повністю безоплатним і охоплює всю країну.

Дитяча реабілітація

Для немовлят, які народилися передчасно або з патологіями, доступна безоплатна рання медична реабілітація — у будь-якому медзакладі, який має відповідний договір з НСЗУ.

Міністерство охорони здоров’я продовжує розробляти сучасні стандарти реабілітаційної допомоги дітям. Уся система працює на основі доказових методів та сімейноцентричного підходу — у тісній співпраці фахівців із батьками.

У 2025 році реабілітацію в українських закладах охорони здоров’я пройшли понад 85 тисяч маленьких пацієнтів і пацієнток.

Ліка слухає дитину. Ілюстративне фото: Freepik

Медична допомога дітям до повноліття

Після неонатального періоду всі діти аж до повноліття отримують необхідну медичну допомогу у межах Програми медичних гарантій. Основою є первинна ланка:

консультації сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів;

діагностика та лікування найпоширеніших дитячих захворювань;

допомога при травмах і гострих станах;

профілактичні огляди та вакцинація.

Первинна допомога є повністю безоплатною для дітей за умови укладеної декларації з лікарем. Так, від початку 2025 року медики вже надали безоплатну допомогу майже двом мільйонам пацієнтів від 0 по 17 років включно.

Ментальне здоров’я

Маленькі українці й українки також можуть звернутися по допомогу з питань ментального здоров’я до свого сімейного лікаря чи педіатра. Майже всі сімейні лікарі пройшли навчання ВООЗ mhGAP і можуть надати підтримку або скерувати до фахівця. Таку допомогу вже надають у понад 2,6 тисячі медзакладів, і лише цього року її отримали 41 тисяча дітей.

Паралельно в Україні розвивається мережа Центрів ментального здоров’я, де спеціалізовану допомогу дітям і дорослим надають амбулаторно, у денному стаціонарі або вдома — мобільними командами. У 2025 році послугами вже скористалися 22 тисячі дітей. Уся допомога є безоплатною.

Лікарка робить дитині щеплення. Ілюстративне фото: Freepik

Щеплення для дітей

Діти в Україні отримують безоплатні щеплення від 10 найнебезпечніших інфекцій. Вакцинація надається на первинному рівні — теж у рамках декларації з лікарем.

Від початку 2025 року діти в Україні вже отримали майже 2 млн щеплень.

Зазначимо, що у 2026 році Україна переходить на оновлений календар профілактичних щеплень, з урахуванням останніх світових стандартів. Одним із ключових нововведень — впровадження безоплатної однократної вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Для щеплення дівчат 12-13 років закуплена найсучасніша у світі 9-валентна вакцина.

Друге важливе оновлення — це перехід на комбіновані вакцини та перегляд схем вакцинації за віком. Наприклад, застосовуватимуть сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань — під час одного візиту. У результаті зменшити кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. А щеплення проти туберкульозу (в перші 24 години у пологовому), гепатиту В та кору (у 4 замість 6 років) робитимуть раніше, щоб захистити дітей раніше.

Мама дає дитині ліки. Ілюстративне фото: Freepik

"Доступні ліки" для дітей

У вересні цього року державна програма реімбурсації вперше поширилась на лікарські засоби для дітей. До переліку увійшли 9 торгівельних назв — це препарати у формі крапель і мазей та низка антибактеріальних засобів.

Водночас у межах кожної нозології, що підлягає реімбурсації, лікар може виписувати ліки дитині, якщо це обґрунтовано клінічно. Обмежень щодо віку програма не передбачає — більшість препаратів є універсальними та можуть застосовуватись як для дорослих, так і для дітей.

За даними МОЗ, цьогоріч уже 41 680 електронних рецептів для дітей погашено у межах державної програми реімбурсації.

Нагадаємо, що нещодавно в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі.

Також ми повідомляли, що в Україні зафіксували випадки газової гангрени — хвороби часів Першої світової війни.