В Україну повернулася хвороба часів Першої світової війни

Медики рятують пораненого військового. Ілюстративне фото: Командування Медичних сил Збройних cил України/Facebook

В Україні зафіксували випадки газової гангрени. Це захворювання раніше було поширене серед військових під час Першої світової війни.

Про це інформує The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

В Україні виявили хворобу часів Першої світової війни

Українські медики повідомляють про випадки газової гангрени — захворювання, яке колись тісно пов'язували з окопами Першої світової війни та яке довго вважалося майже викорінене в Європі.

Бактеріальна інфекція, яка руйнує м'язову тканину зі смертельною швидкістю, знову набула поширення в Україні через суворі реалії сучасної окопної війни.

Військові медики розповіли виданню The Telegraph, що використання безпілотників зробило евакуацію поранених солдатів практично неможливою через умови. А інфекції, які колись були частиною історії, поширюються з тривожною швидкістю.

"Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніколи не бачила жодна жива людина під час війни. Таких затримок евакуації ніколи не спостерігалося за останні 50 років — ймовірно, з часів Другої світової війни, а можливо, навіть раніше. І ми спостерігаємо патологію, якої ніколи раніше не бачили", — сказав іноземний медик-волонтер у Запорізькій області Алекс.

Газова гангрена — це важка м’язова інфекція, спричинена переважно бактеріями Clostridium, названими на честь газових бульбашок, що утворюються під шкірою.

Бактерії клостридії процвітають у некротичних тканинах, позбавлених кисню, викликаючи у пацієнта сильний біль, набряк, зміну кольору тканин та відчуття розтріскування під час руху газу.

Зазвичай гангрена виникає внаслідок поганого кровопостачання, не супроводжується бактеріальними токсинами чи утворенням газів і розвивається набагато повільніше, ніж газова гангрена.

Інфекція зазвичай виникає після травматичних ушкоджень, таких як глибокі вогнепальні або вибухові поранення, особливо, коли медична допомога надається із затримкою, що є наразі поширеним явищем в Україні.

"До нас до лікарні потрапляють люди, які отримали поранення вже кілька тижнів, просто сидять у підземних стабілізаційних пунктах, і ми робимо все можливо, аби врятувати їхні життя", — сказав Алекс.

Як відбувається лікування газової гангрени

Зазначається, що лікування газової гангрени є складним, і одужання далеко не гарантоване навіть у найкращих лікарнях.

"Зазвичай лікування газової гангрени включає хірургічне очищення рани (видалення інфікованої тканини) разом із дуже сильними дозами внутрішньовенних антибіотиків", — сказала докторка Ліндсі Едвардс, старша викладачка мікробіології в Королівському коледжі Лондона.

За її словами, це надзвичайно небезпечна для життя інфекція: якщо її не лікувати, рівень смертності близький до 100 відсотків.

Але в Україні санація рани, а також цілеспрямоване застосування антибіотиків часто практично неможливі одразу після травми через обмежений доступ до лабораторій.

Чому газову гангрену вважають хворобою Першої світової війни

Газова гангрена історично пов'язана з Першою світовою війною через унікальне поєднання умов на полі бою, важких травм та обмеженої медичної допомоги.

Солдати воювали в брудних, вологих окопах та на полях, часто удобрюваних гноєм, який містив бактерії Clostridium.

Такі снаряди, як кулі та уламки, завдавали глибоких, складних ран з великою кількістю мертвих тканин, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Евакуація та хірургічне втручання часто затримувалися, а без своєчасного очищення рани інфекції швидко поширювалися.

Антибіотиків тоді ще не було, а гігієна ран була на рутинному рівні.

Раніше ми інформували про можливість мобілізації при онкології — з якими пухлинами служба в ЗСУ неможлива.

Також ми розповідали, чи можуть українці з гіпертонією служити у війську.