В Україну повернулася хвороба часів Першої світової війни

В Україні зафіксували випадки газової гангрени. Це захворювання раніше було поширене серед військових під час Першої світової війни.
Про це інформує The Telegraph.
Українські медики повідомляють про випадки газової гангрени — захворювання, яке колись тісно пов'язували з окопами Першої світової війни та яке довго вважалося майже викорінене в Європі.
Бактеріальна інфекція, яка руйнує м'язову тканину зі смертельною швидкістю, знову набула поширення в Україні через суворі реалії сучасної окопної війни.
Військові медики розповіли виданню The Telegraph, що використання безпілотників зробило евакуацію поранених солдатів практично неможливою через умови. А інфекції, які колись були частиною історії, поширюються з тривожною швидкістю.
"Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніколи не бачила жодна жива людина під час війни. Таких затримок евакуації ніколи не спостерігалося за останні 50 років — ймовірно, з часів Другої світової війни, а можливо, навіть раніше. І ми спостерігаємо патологію, якої ніколи раніше не бачили", — сказав іноземний медик-волонтер у Запорізькій області Алекс.
Газова гангрена — це важка м’язова інфекція, спричинена переважно бактеріями Clostridium, названими на честь газових бульбашок, що утворюються під шкірою.
Бактерії клостридії процвітають у некротичних тканинах, позбавлених кисню, викликаючи у пацієнта сильний біль, набряк, зміну кольору тканин та відчуття розтріскування під час руху газу.
Зазвичай гангрена виникає внаслідок поганого кровопостачання, не супроводжується бактеріальними токсинами чи утворенням газів і розвивається набагато повільніше, ніж газова гангрена.
Інфекція зазвичай виникає після травматичних ушкоджень, таких як глибокі вогнепальні або вибухові поранення, особливо, коли медична допомога надається із затримкою, що є наразі поширеним явищем в Україні.
"До нас до лікарні потрапляють люди, які отримали поранення вже кілька тижнів, просто сидять у підземних стабілізаційних пунктах, і ми робимо все можливо, аби врятувати їхні життя", — сказав Алекс.
Як відбувається лікування газової гангрени
Зазначається, що лікування газової гангрени є складним, і одужання далеко не гарантоване навіть у найкращих лікарнях.
"Зазвичай лікування газової гангрени включає хірургічне очищення рани (видалення інфікованої тканини) разом із дуже сильними дозами внутрішньовенних антибіотиків", — сказала докторка Ліндсі Едвардс, старша викладачка мікробіології в Королівському коледжі Лондона.
За її словами, це надзвичайно небезпечна для життя інфекція: якщо її не лікувати, рівень смертності близький до 100 відсотків.
Але в Україні санація рани, а також цілеспрямоване застосування антибіотиків часто практично неможливі одразу після травми через обмежений доступ до лабораторій.
Чому газову гангрену вважають хворобою Першої світової війни
Газова гангрена історично пов'язана з Першою світовою війною через унікальне поєднання умов на полі бою, важких травм та обмеженої медичної допомоги.
Солдати воювали в брудних, вологих окопах та на полях, часто удобрюваних гноєм, який містив бактерії Clostridium.
Такі снаряди, як кулі та уламки, завдавали глибоких, складних ран з великою кількістю мертвих тканин, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій.
Евакуація та хірургічне втручання часто затримувалися, а без своєчасного очищення рани інфекції швидко поширювалися.
Антибіотиків тоді ще не було, а гігієна ран була на рутинному рівні.
