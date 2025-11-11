Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Через війну в Україну повернулася хвороба часів Першої світової

Через війну в Україну повернулася хвороба часів Першої світової

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 18:26
Оновлено: 18:50
В Україну повернулася хвороба часів Першої світової війни
Медики рятують пораненого військового. Ілюстративне фото: Командування Медичних сил Збройних cил України/Facebook

В Україні зафіксували випадки газової гангрени. Це захворювання раніше було поширене серед військових під час Першої світової війни.

Про це інформує The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

В Україні виявили хворобу часів Першої світової війни

Українські медики повідомляють про випадки газової гангрени — захворювання, яке колись тісно пов'язували з окопами Першої світової війни та яке довго вважалося майже викорінене в Європі. 

Бактеріальна інфекція, яка руйнує м'язову тканину зі смертельною швидкістю, знову набула поширення в Україні через суворі реалії сучасної окопної війни.

Військові медики розповіли виданню The Telegraph, що використання безпілотників зробило евакуацію поранених солдатів практично неможливою через умови. А інфекції, які колись були частиною історії, поширюються з тривожною швидкістю.

"Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніколи не бачила жодна жива людина під час війни. Таких затримок евакуації ніколи не спостерігалося за останні 50 років — ймовірно, з часів Другої світової війни, а можливо, навіть раніше. І ми спостерігаємо патологію, якої ніколи раніше не бачили", — сказав іноземний медик-волонтер у Запорізькій області Алекс.

Газова гангрена — це важка м’язова інфекція, спричинена переважно бактеріями Clostridium, названими на честь газових бульбашок, що утворюються під шкірою.

Бактерії клостридії процвітають у некротичних тканинах, позбавлених кисню, викликаючи у пацієнта сильний біль, набряк, зміну кольору тканин та відчуття розтріскування під час руху газу. 

Зазвичай гангрена виникає внаслідок поганого кровопостачання, не супроводжується бактеріальними токсинами чи утворенням газів і розвивається набагато повільніше, ніж газова гангрена. 

Інфекція зазвичай виникає після травматичних ушкоджень, таких як глибокі вогнепальні або вибухові поранення, особливо, коли медична допомога надається із затримкою, що є наразі поширеним явищем в Україні. 

"До нас до лікарні потрапляють люди, які отримали поранення вже кілька тижнів, просто сидять у підземних стабілізаційних пунктах, і ми робимо все можливо, аби врятувати їхні життя", — сказав Алекс.

Як відбувається лікування газової гангрени

Зазначається, що лікування газової гангрени є складним, і одужання далеко не гарантоване навіть у найкращих лікарнях.

"Зазвичай лікування газової гангрени включає хірургічне очищення рани (видалення інфікованої тканини) разом із дуже сильними дозами внутрішньовенних антибіотиків", — сказала докторка Ліндсі Едвардс, старша викладачка мікробіології в Королівському коледжі Лондона.

За її словами, це надзвичайно небезпечна для життя інфекція: якщо її не лікувати, рівень смертності близький до 100 відсотків.

Але в Україні санація рани, а також цілеспрямоване застосування антибіотиків часто практично неможливі одразу після травми через обмежений доступ до лабораторій.

Чому газову гангрену вважають хворобою Першої світової війни

Газова гангрена історично пов'язана з Першою світовою війною через унікальне поєднання умов на полі бою, важких травм та обмеженої медичної допомоги.

Солдати воювали в брудних, вологих окопах та на полях, часто удобрюваних гноєм, який містив бактерії Clostridium.

Такі снаряди, як кулі та уламки, завдавали глибоких, складних ран з великою кількістю мертвих тканин, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Евакуація та хірургічне втручання часто затримувалися, а без своєчасного очищення рани інфекції швидко поширювалися.

Антибіотиків тоді ще не було, а гігієна ран була на рутинному рівні.

Раніше ми інформували про можливість мобілізації при онкології — з якими пухлинами служба в ЗСУ неможлива.

Також ми розповідали, чи можуть українці з гіпертонією служити у війську.

хвороба медики лікарі війна в Україні захворювання
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації