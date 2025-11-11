В Украину вернулась болезнь времен Первой мировой войны

Медики спасают раненого военного. Иллюстративное фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины/Facebook

В Украине зафиксировали случаи газовой гангрены. Это заболевание ранее было распространено среди военных во время Первой мировой войны.

Об этом информирует The Telegraph.

Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то тесно связывали с окопами Первой мировой войны и которое долго считалось почти искорененным в Европе.

Бактериальная инфекция, которая разрушает мышечную ткань со смертельной скоростью, снова получила распространение в Украине из-за суровых реалий современной окопной войны.

Военные медики рассказали изданию The Telegraph, что использование беспилотников сделало эвакуацию раненых солдат практически невозможной — из-за условий. А инфекции, которые когда-то были частью истории, распространяются с тревожной скоростью.

"Мы наблюдаем осложнения травм, которых никогда не видел ни один живой человек во время войны. Таких задержек эвакуации никогда не наблюдалось за последние 50 лет — вероятно, со времен Второй мировой войны, а возможно, даже раньше. И мы наблюдаем патологию, которой никогда раньше не видели", — сказал иностранный медик-волонтер в Запорожской области Алекс.

Газовая гангрена — это тяжелая мышечная инфекция, вызванная преимущественно бактериями Clostridium, названными в честь газовых пузырьков, образующихся под кожей.

Бактерии клостридии процветают в некротических тканях, лишенных кислорода, вызывая у пациента сильную боль, отек, изменение цвета тканей и ощущение растрескивания во время движения газа.

Обычно гангрена возникает в результате плохого кровоснабжения, не сопровождается бактериальными токсинами или образованием газов и развивается гораздо медленнее, чем газовая гангрена.

Инфекция обычно возникает после травматических повреждений, таких как глубокие огнестрельные или взрывные ранения, особенно когда медицинская помощь оказывается с задержкой, что является сейчас распространенным явлением в Украине.

"К нам в больницу попадают люди, которые получили ранения уже несколько недель, просто сидят в подземных стабилизационных пунктах, и мы делаем все возможное, чтобы спасти их жизни", — сказал Алекс.

Как происходит лечение газовой гангрены

Отмечается, что лечение газовой гангрены является сложным, и выздоровление далеко не гарантировано даже в лучших больницах.

"Обычно лечение газовой гангрены включает хирургическое очищение раны (удаление инфицированной ткани) вместе с очень сильными дозами внутривенных антибиотиков", — сказала доктор Линдси Эдвардс, старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона.

По ее словам, это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: если ее не лечить, уровень смертности близок к 100 процентам.

Но в Украине санация раны, а также целенаправленное применение антибиотиков, часто практически невозможны сразу после травмы из-за ограниченного доступа к лабораториям.

Почему газовую гангрену считают болезнью Первой мировой войны

Газовая гангрена исторически связана с Первой мировой войной из-за уникального сочетания условий на поле боя, тяжелых травм и ограниченной медицинской помощи.

Солдаты воевали в грязных, влажных окопах и на полях, часто удобряемых навозом, который содержал бактерии Clostridium.

Такие снаряды, как пули и осколки, наносили глубокие, сложные раны с большим количеством мертвых тканей, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

Эвакуация и хирургическое вмешательство часто задерживались, а без своевременной очистки раны инфекции быстро распространялись.

Антибиотиков тогда еще не было, а гигиена ран была на рутинном уровне.

