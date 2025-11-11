Видео
Главная Медцентр Из-за войны в Украину вернулась болезнь времен Первой мировой

Из-за войны в Украину вернулась болезнь времен Первой мировой

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 18:26
обновлено: 18:50
В Украину вернулась болезнь времен Первой мировой войны
Медики спасают раненого военного. Иллюстративное фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины/Facebook

В Украине зафиксировали случаи газовой гангрены. Это заболевание ранее было распространено среди военных во время Первой мировой войны.

Об этом информирует The Telegraph.

Читайте также:

В Украине обнаружили болезнь времен Первой мировой войны

Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то тесно связывали с окопами Первой мировой войны и которое долго считалось почти искорененным в Европе.

Бактериальная инфекция, которая разрушает мышечную ткань со смертельной скоростью, снова получила распространение в Украине из-за суровых реалий современной окопной войны.

Военные медики рассказали изданию The Telegraph, что использование беспилотников сделало эвакуацию раненых солдат практически невозможной — из-за условий. А инфекции, которые когда-то были частью истории, распространяются с тревожной скоростью.

"Мы наблюдаем осложнения травм, которых никогда не видел ни один живой человек во время войны. Таких задержек эвакуации никогда не наблюдалось за последние 50 лет  вероятно, со времен Второй мировой войны, а возможно, даже раньше. И мы наблюдаем патологию, которой никогда раньше не видели", — сказал иностранный медик-волонтер в Запорожской области Алекс.

Газовая гангрена — это тяжелая мышечная инфекция, вызванная преимущественно бактериями Clostridium, названными в честь газовых пузырьков, образующихся под кожей.

Бактерии клостридии процветают в некротических тканях, лишенных кислорода, вызывая у пациента сильную боль, отек, изменение цвета тканей и ощущение растрескивания во время движения газа.

Обычно гангрена возникает в результате плохого кровоснабжения, не сопровождается бактериальными токсинами или образованием газов и развивается гораздо медленнее, чем газовая гангрена.

Инфекция обычно возникает после травматических повреждений, таких как глубокие огнестрельные или взрывные ранения, особенно когда медицинская помощь оказывается с задержкой, что является сейчас распространенным явлением в Украине.

"К нам в больницу попадают люди, которые получили ранения уже несколько недель, просто сидят в подземных стабилизационных пунктах, и мы делаем все возможное, чтобы спасти их жизни", — сказал Алекс.

Как происходит лечение газовой гангрены

Отмечается, что лечение газовой гангрены является сложным, и выздоровление далеко не гарантировано даже в лучших больницах.

"Обычно лечение газовой гангрены включает хирургическое очищение раны (удаление инфицированной ткани) вместе с очень сильными дозами внутривенных антибиотиков", — сказала доктор Линдси Эдвардс, старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона.

По ее словам, это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: если ее не лечить, уровень смертности близок к 100 процентам.

Но в Украине санация раны, а также целенаправленное применение антибиотиков, часто практически невозможны сразу после травмы из-за ограниченного доступа к лабораториям.

Почему газовую гангрену считают болезнью Первой мировой войны

Газовая гангрена исторически связана с Первой мировой войной из-за уникального сочетания условий на поле боя, тяжелых травм и ограниченной медицинской помощи.

Солдаты воевали в грязных, влажных окопах и на полях, часто удобряемых навозом, который содержал бактерии Clostridium.

Такие снаряды, как пули и осколки, наносили глубокие, сложные раны с большим количеством мертвых тканей, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

Эвакуация и хирургическое вмешательство часто задерживались, а без своевременной очистки раны инфекции быстро распространялись.

Антибиотиков тогда еще не было, а гигиена ран была на рутинном уровне.

Ранее мы информировали о возможности мобилизации при онкологии — с какими опухолями служба в ВСУ невозможна.

Также мы рассказывали, могут ли украинцы с гипертонией служить в армии.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
