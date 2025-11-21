Видео
Бесплатная медпомощь для детей — что гарантирует государство

Бесплатная медпомощь для детей — что гарантирует государство

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:40
обновлено: 14:40
Какую бесплатную медицинскую помощь государство гарантирует детям — перечень Минздрава
Ребенок у врача. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине детям гарантируют широкий перечень бесплатных медицинских услуг. Они охватывают будущих родителей, новорожденных, младенцев и детей до совершеннолетия.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

Бесплатная медицина для детей в Украине — что известно

Как известно, Министерство здравоохранения Украины обеспечивает широкий спектр бесплатных медицинских услуг для будущих родителей, новорожденных, младенцев и детей до совершеннолетия. Среди них:

  • Поддержка будущего отцовства;
  • Бесплатная медицинская помощь во время родов и после них;
  • Неонатальная помощь;
  • Расширенный неонатальный скрининг;
  • Детская реабилитация;
  • Медицинская помощь детям до совершеннолетия;
  • Ментальное здоровье;
  • Прививки для детей; Прививки для детей;
  • "Доступные лекарства" для детей;
Медицина
Врач осматривает беременную женщину. Иллюстративное фото: Freepik

Поддержка будущего отцовства

С прошлого года лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий включили в Программу медицинских гарантий — это означает, что услугу можно получить бесплатно.

С начала 2025 года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч украинок. Из них уже около двух тысяч женщин забеременели. Услуга является бесплатной при наличии электронного направления, установленного диагноза и обращения в учреждение, имеющее контракт с НСЗУ.

Бесплатная медицинская помощь во время родов и после них

Роды в Украине также полностью покрываются за государственный счет. В 2025 году такую медицинскую помощь уже оказали более 134 тысячам женщин.

Больницы, имеющие договор с НСЗУ, обязаны обеспечить полный бесплатный комплекс помощи: от госпитализации и ведения родов до послеродового наблюдения матери и новорожденного.

Безоплатна медична допомога в Україні
Новорожденный младенец под наблюдением врача. Иллюстративное фото: Freepik

Неонатальная помощь

Помощь младенцам, которые родились преждевременно или со сложными патологиями, тоже является полностью бесплатной. Это один из самых высоких тарифов Программы медицинских гарантий. С начала 2025 года неонатальную помощь получили 28 218 малышей.

Расширенный неонатальный скрининг

За три года уже полмиллиона украинских новорожденных прошли расширенный скрининг на 21 редкое заболевание. Такое исследование проводится в Украине с 2022-го, является полностью бесплатным и охватывает всю страну.

Детская реабилитация

Для младенцев, родившихся преждевременно или с патологиями, доступна бесплатная ранняя медицинская реабилитация — в любом медучреждении, которое имеет соответствующий договор с НСЗУ.

Министерство здравоохранения продолжает разрабатывать современные стандарты реабилитационной помощи детям. Вся система работает на основе доказательных методов и семейноцентричного подхода — в тесном сотрудничестве специалистов с родителями.

В 2025 году реабилитацию в украинских учреждениях здравоохранения прошли более 85 тысяч маленьких пациентов и пациенток.

МОЗ України про безоплатну медицину
Врач слушает ребенка. Иллюстративное фото: Freepik

Медицинская помощь детям до совершеннолетия

После неонатального периода все дети вплоть до совершеннолетия получают необходимую медицинскую помощь в рамках Программы медицинских гарантий. Основой является первичное звено:

  • консультации семейных врачей, терапевтов и педиатров;
  • диагностика и лечение самых распространенных детских заболеваний;
  • помощь при травмах и острых состояниях;
  • профилактические осмотры и вакцинация.

Первичная помощь является полностью бесплатной для детей при условии заключенной декларации с врачом. Так, с начала 2025 года медики уже оказали бесплатную помощь почти двум миллионам пациентов от 0 по 17 лет включительно.

Ментальное здоровье

Маленькие украинцы и украинки также могут обратиться за помощью по вопросам ментального здоровья к своему семейному врачу или педиатру. Почти все семейные врачи прошли обучение ВОЗ mhGAP и могут оказать поддержку или направить к специалисту. Такую помощь уже оказывают в более 2,6 тысячи медучреждений, и только в этом году ее получили 41 тысяча детей.

Параллельно в Украине развивается сеть Центров ментального здоровья, где специализированную помощь детям и взрослым оказывают амбулаторно, в дневном стационаре или на дому — мобильными командами. В 2025 году услугами уже воспользовались 22 тысячи детей. Вся помощь является бесплатной.

Безоплатне щеплення для дітей
Врач делает ребенку прививку. Иллюстративное фото: Freepik

Прививки для детей

Дети в Украине получают бесплатные прививки от 10 самых опасных инфекций. Вакцинация предоставляется на первичном уровне — тоже в рамках декларации с врачом.

С начала 2025 года дети в Украине уже получили почти 2 млн прививок.

Отметим, что в 2026 году Украина переходит на обновленный календарь профилактических прививок, с учетом последних мировых стандартов. Одним из ключевых нововведений — внедрение бесплатной однократной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Для прививки девушек 12-13 лет закуплена самая современная в мире 9-валентная вакцина.

Второе важное обновление — это переход на комбинированные вакцины и пересмотр схем вакцинации по возрасту. Например, будут применять современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний — во время одного визита. В результате уменьшить количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение. А прививки против туберкулеза (в первые 24 часа в роддоме), гепатита В и кори (в 4 вместо 6 лет) будут делать раньше, чтобы защитить детей раньше.

Безоплатні ліки для дітей в Україні
Мама дает ребенку лекарства. Иллюстративное фото: Freepik

"Доступные лекарства" для детей

В сентябре этого года государственная программа реимбурсации впервые распространилась на лекарственные средства для детей. В перечень вошли 9 торговых названий — это препараты в форме капель и мазей и ряд антибактериальных средств.

В то же время в рамках каждой нозологии, подлежащей реимбурсации, врач может выписывать лекарства ребенку, если это обосновано клинически. Ограничений по возрасту программа не предусматривает — большинство препаратов являются универсальными и могут применяться как для взрослых, так и для детей.

По данным Минздрава, в этом году уже 41 680 электронных рецептов для детей погашено в рамках государственной программы реимбурсации.

Напомним, что недавно в Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки.

Также мы сообщали, что в Украине зафиксировали случаи газовой гангрены — болезни времен Первой мировой войны.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
