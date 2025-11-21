Какую бесплатную медицинскую помощь государство гарантирует детям — перечень Минздрава

Бесплатная медпомощь для детей — что гарантирует государство
В Украине детям гарантируют широкий перечень бесплатных медицинских услуг. Они охватывают будущих родителей, новорожденных, младенцев и детей до совершеннолетия.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
Бесплатная медицина для детей в Украине — что известно
Как известно, Министерство здравоохранения Украины обеспечивает широкий спектр бесплатных медицинских услуг для будущих родителей, новорожденных, младенцев и детей до совершеннолетия. Среди них:
- Поддержка будущего отцовства;
- Бесплатная медицинская помощь во время родов и после них;
- Неонатальная помощь;
- Расширенный неонатальный скрининг;
- Детская реабилитация;
- Медицинская помощь детям до совершеннолетия;
- Ментальное здоровье;
- Прививки для детей;
- "Доступные лекарства" для детей;
Поддержка будущего отцовства
С прошлого года лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий включили в Программу медицинских гарантий — это означает, что услугу можно получить бесплатно.
С начала 2025 года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч украинок. Из них уже около двух тысяч женщин забеременели. Услуга является бесплатной при наличии электронного направления, установленного диагноза и обращения в учреждение, имеющее контракт с НСЗУ.
Бесплатная медицинская помощь во время родов и после них
Роды в Украине также полностью покрываются за государственный счет. В 2025 году такую медицинскую помощь уже оказали более 134 тысячам женщин.
Больницы, имеющие договор с НСЗУ, обязаны обеспечить полный бесплатный комплекс помощи: от госпитализации и ведения родов до послеродового наблюдения матери и новорожденного.
Неонатальная помощь
Помощь младенцам, которые родились преждевременно или со сложными патологиями, тоже является полностью бесплатной. Это один из самых высоких тарифов Программы медицинских гарантий. С начала 2025 года неонатальную помощь получили 28 218 малышей.
Расширенный неонатальный скрининг
За три года уже полмиллиона украинских новорожденных прошли расширенный скрининг на 21 редкое заболевание. Такое исследование проводится в Украине с 2022-го, является полностью бесплатным и охватывает всю страну.
Детская реабилитация
Для младенцев, родившихся преждевременно или с патологиями, доступна бесплатная ранняя медицинская реабилитация — в любом медучреждении, которое имеет соответствующий договор с НСЗУ.
Министерство здравоохранения продолжает разрабатывать современные стандарты реабилитационной помощи детям. Вся система работает на основе доказательных методов и семейноцентричного подхода — в тесном сотрудничестве специалистов с родителями.
В 2025 году реабилитацию в украинских учреждениях здравоохранения прошли более 85 тысяч маленьких пациентов и пациенток.
Медицинская помощь детям до совершеннолетия
После неонатального периода все дети вплоть до совершеннолетия получают необходимую медицинскую помощь в рамках Программы медицинских гарантий. Основой является первичное звено:
- консультации семейных врачей, терапевтов и педиатров;
- диагностика и лечение самых распространенных детских заболеваний;
- помощь при травмах и острых состояниях;
- профилактические осмотры и вакцинация.
Первичная помощь является полностью бесплатной для детей при условии заключенной декларации с врачом. Так, с начала 2025 года медики уже оказали бесплатную помощь почти двум миллионам пациентов от 0 по 17 лет включительно.
Ментальное здоровье
Маленькие украинцы и украинки также могут обратиться за помощью по вопросам ментального здоровья к своему семейному врачу или педиатру. Почти все семейные врачи прошли обучение ВОЗ mhGAP и могут оказать поддержку или направить к специалисту. Такую помощь уже оказывают в более 2,6 тысячи медучреждений, и только в этом году ее получили 41 тысяча детей.
Параллельно в Украине развивается сеть Центров ментального здоровья, где специализированную помощь детям и взрослым оказывают амбулаторно, в дневном стационаре или на дому — мобильными командами. В 2025 году услугами уже воспользовались 22 тысячи детей. Вся помощь является бесплатной.
Прививки для детей
Дети в Украине получают бесплатные прививки от 10 самых опасных инфекций. Вакцинация предоставляется на первичном уровне — тоже в рамках декларации с врачом.
С начала 2025 года дети в Украине уже получили почти 2 млн прививок.
Отметим, что в 2026 году Украина переходит на обновленный календарь профилактических прививок, с учетом последних мировых стандартов. Одним из ключевых нововведений — внедрение бесплатной однократной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Для прививки девушек 12-13 лет закуплена самая современная в мире 9-валентная вакцина.
Второе важное обновление — это переход на комбинированные вакцины и пересмотр схем вакцинации по возрасту. Например, будут применять современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний — во время одного визита. В результате уменьшить количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение. А прививки против туберкулеза (в первые 24 часа в роддоме), гепатита В и кори (в 4 вместо 6 лет) будут делать раньше, чтобы защитить детей раньше.
"Доступные лекарства" для детей
В сентябре этого года государственная программа реимбурсации впервые распространилась на лекарственные средства для детей. В перечень вошли 9 торговых названий — это препараты в форме капель и мазей и ряд антибактериальных средств.
В то же время в рамках каждой нозологии, подлежащей реимбурсации, врач может выписывать лекарства ребенку, если это обосновано клинически. Ограничений по возрасту программа не предусматривает — большинство препаратов являются универсальными и могут применяться как для взрослых, так и для детей.
По данным Минздрава, в этом году уже 41 680 электронных рецептов для детей погашено в рамках государственной программы реимбурсации.
