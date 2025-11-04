Вирус Коксаки вспыхнул на Киевщине — заболели 13 детей

Ребенок заболел. Иллюстративное фото: freepik.

Недавно в Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки, из-за которой заболели 13 детей. Болезнь может привести к серьезным поражениям нервной системы или сердца.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Вспышка вируса Коксаки в Киевской области

В Центре общественного здоровья рассказали, что в Киевской области зарегистрировали вспышку болезни Коксаки, из-за которой заболели 13 детей. По состоянию на сейчас 12 из них уже выздоровели, но еще один ребенок находится на стационарном лечении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Медики отметили, что вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию, которая может иметь различные проявления — от легкого недомогания до серьезных поражений нервной системы или сердца.

"Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации вспышки. В то же время по состоянию на 4 ноября новых случаев не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Как защититься от вирусов Коксаки

Отмечается, что пока специфической вакцины против вирусов Коксаки не существует, поэтому главный способ защиты — соблюдение правил гигиены и укрепление иммунитета, в частности:

регулярно мыть руки с мылом, особенно после туалета, перед едой и после прогулок;

учить детей не касаться лица грязными руками;

не купаться в водоемах, которые могут быть загрязнены;

пить только кипяченую или бутилированную воду;

тщательно мыть овощи и фрукты проточной водой;

избегать употребления пищи сомнительного происхождения (уличная еда, стихийные рынки);

проветривать комнаты;

дезинфицировать поверхности, дверные ручки и игрушки;

потреблять достаточное количество овощей, фруктов и белковых продуктов;

ежедневно гулять на свежем воздухе;

регулярно заниматься двигательной активностью в соответствии с возрастом;

отдыхать и соблюдать режим сна.

