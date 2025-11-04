Відео
На Київщині спалахнув вірус Коксакі — скільки дітей захворіли

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:14
Оновлено: 23:14
Вірус Коксакі спалахнув на Київщині — захворіли 13 дітей
Дитина захворіла. Ілюстративне фото: freepik.

Нещодавно в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі, через який захворіли 13 дітей. Хвороба може призвести до серйозних уражень нервової системи чи серця.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

Читайте також:

Спалах вірусу Коксакі на Київщині

У Центрі громадського здоров'я розповіли, що у Київській області зареєстрували спалах хвороби Коксакі, через яку захворіли 13 дітей. Станом на зараз 12 з них вже одужали, але ще одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога.

Медики зазначили, що віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви — від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця. 

"Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху. Водночас станом на 4 листопада нових випадків не зареєстровано", — йдеться у повідомленні. 

Як захиститися від вірусів Коксакі

Зазначається, що поки специфічної вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету, зокрема:

  • регулярно мити руки з милом, особливо після туалету, перед їдою та після прогулянок; 
  • навчати дітей не торкатися обличчя брудними руками; 
  • не купатися у водоймах, які можуть бути забруднені;
  • пити лише кип'ячену або бутельовану воду; 
  • ретельно мити овочі та фрукти проточною водою; 
  • уникати вживання їжі з сумнівного походження (вулична їжа, стихійні ринки);
  • провітрювати кімнати; 
  • дезінфікувати поверхні, дверні ручки та іграшки;
  • споживати достатню кількість овочів, фруктів і білкових продуктів; 
  • щодня гуляти на свіжому повітрі; 
  • регулярно займатися руховою активністю відповідно до віку; 
  • відпочивати та дотримуйтеся режиму сну. 

Нагадаємо, у Києві під час операції з імплантації сідниць загинула жінка. Їй було 28 років. 

Також ми писали, що лікар попередила про небезпеку самолікування. За її словами, пацієнти досі звертаються до ворожок і нетрадиційних методів лікування.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
