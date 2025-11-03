Лікар попередила про небезпеку самолікування — назвала загрози

Дівчина п'є пігулки. Ілюстративне фото: farmak.korrespondent.net

Пацієнти досі звертаються до ворожок і нетрадиційних методів лікування замість кваліфікованих фахівців. Це може бути небезпечно для здоров'я та спричинити важкі наслідки.

Про це заявила сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE 3 листопада.

Чим небезпечне самолікування

Олещенко розповіла, що зараз пацієнти досі звертаються до ворожок, Google та ChatGPT з приводу свого здоров'я та лікування.

"У мене була пацієнтка 25 років із онкологічним захворюванням. Вона два роки лікувалася "народними методами" і звернулася до лікарів уже на термінальній стадії", — навела приклад лікар.

Вона наголосила, що українська медицина залишається якісною й доступною, а держава покриває вартість навіть дороговартісного лікування — від хіміотерапії до пересадки нирки.

"Ми живемо у XXI сторіччі. Не бійтеся лікарів, знайдіть свого сімейного лікаря — менеджера вашого здоров’я", — закликала Віта Олещенко.

