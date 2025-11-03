Відео
Відео

Інтернет і ворожки — лікар попередила про небезпеку самолікування

Інтернет і ворожки — лікар попередила про небезпеку самолікування

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 22:16
Оновлено: 23:03
Лікар попередила про небезпеку самолікування — назвала загрози
Дівчина п'є пігулки. Ілюстративне фото: farmak.korrespondent.net

Пацієнти досі звертаються до ворожок і нетрадиційних методів лікування замість кваліфікованих фахівців. Це може бути небезпечно для здоров'я та спричинити важкі наслідки.

Про це заявила сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE 3 листопада. 

Читайте також:

Чим небезпечне самолікування

Олещенко розповіла, що зараз пацієнти досі звертаються до ворожок, Google та ChatGPT з приводу свого здоров'я та лікування.

"У мене була пацієнтка 25 років із онкологічним захворюванням. Вона два роки лікувалася "народними методами" і звернулася до лікарів уже на термінальній стадії", — навела приклад лікар. 

Вона наголосила, що українська медицина залишається якісною й доступною, а держава покриває вартість навіть дороговартісного лікування — від хіміотерапії до пересадки нирки.

"Ми живемо у XXI сторіччі. Не бійтеся лікарів, знайдіть свого сімейного лікаря — менеджера вашого здоров’я", — закликала Віта Олещенко. 

Нагадаємо, раніше ми писали про найпоширеніші міфи щодо здоров'я, навіяні суспільством. Це не завжди робить нас здоровішими. 

Також лікарка пояснила, чим небезпечний штам коронавірусу "Стратус". За її словами, він вражає голосові звʼязки.

здоров'я медики інтернет лікування ChatGPT
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
