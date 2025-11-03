Врач предупредила об опасности самолечения — назвала угрозы

Интернет и гадалки — врач предупредила об опасности самолечения
Пациенты до сих пор обращаются к гадалкам и нетрадиционным методам лечения вместо квалифицированных специалистов. Это может быть опасно для здоровья и повлечь тяжелые последствия.
Об этом заявила семейный врач Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE 3 ноября.
Чем опасно самолечение
Олещенко рассказала, что сейчас пациенты до сих пор обращаются к гадалкам, Google и ChatGPT по поводу своего здоровья и лечения.
"У меня была пациентка 25 лет с онкологическим заболеванием. Она два года лечилась "народными методами" и обратилась к врачам уже на терминальной стадии", — привела пример врач.
Она подчеркнула, что украинская медицина остается качественной и доступной, а государство покрывает стоимость даже дорогостоящего лечения — от химиотерапии до пересадки почки.
"Мы живем в XXI веке. Не бойтесь врачей, найдите своего семейного врача — менеджера вашего здоровья", — призвала Вита Олещенко.
