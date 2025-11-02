Мифы о полезных привычках для здоровья — как нас обманывают

Девушка спит. Иллюстративное фото: freepik

Традиционно все считают, что для здорового образа жизни нужно спать не менее восьми часов, иметь регулярную физическую активность, отказаться от вредных привычек и избегать стресса. Однако выяснилось, что это не всегда делает нас здоровыми.

К соответствующему выводу пришли братья-близнецы Крис ван Тулекен и Ксанд, которые ведут подкаст о здоровом образе жизни, пишет BBC.

Реклама

Читайте также:

Навеянные привычки о здоровом образе жизни

Крис ван Тулекен и Ксанд разбираются в физиологии человека, ведь они являются медиками. По их словам, люди иногда позволяют себе отступить от здорового образа жизни, приближаясь к среднему возрасту. Часто они себя за это ругают, но на самом деле эти установленные нормы не являются тем, что действительно нельзя нарушать.

Братья-медики развеяли четыре мифа о полезных привычках, в частности, о продолжительности сна, чистке зубов и силе воли.

Восьмичасовой сон

Спать минимум восемь часов считается одним из главных стандартов для здоровья. Если человек спит меньше, это якобы приводит к стрессу и раздражению. Однако братья-близнецы считают, что здоровый сон может длиться шесть-десять часов. Поэтому не стоит зацикливаться на цифре восемь. Конечно, недосыпание может обострить концентрацию, но главное — ощущения человека.

Подумайте перед тем, как дать ответ

Преимущественно людям трудно сделать выбор и дать окончательный ответ во время тяжелого и серьезного разговора. В такие моменты не стоит поддаваться давлению, а взять время, чтобы подумать.

Отмечается, что следует определить свои ценности, приоритеты и взвесить, соответствуют ли запросы тому, что требуется.

Чистка зубов

Все воспринимают, что чистка зубов — это ежедневный ритуал, и это действительно так, но есть немало информации о том, как правильно чистить зубы. Братья-медики заметили, что самое главное — забрать телефон и сосредоточиться на процессе.

Если вы будете чистить зубы сосредоточенно, вы очистите поверхность каждого зуба и постараетесь достичь идеального результата.

Силы воли не существует

Крис ван Тулекен и Ксанд рассказали, что многие люди считают, что трудности с соблюдением графика, избавлением от вредных привычек или физическими упражнениями связаны со слабостью. Но здесь есть нюансы, ведь для этого нужно планирование, а не сила воли.

Например, брать с собой еду в дорогу или заранее планировать ужин, и тогда не придется питаться фастфудом.

Поэтому, сила воли заключается не в том, чтобы повысить терпимость к стрессу, а в том, чтобы быть более организованным.

Напомним, ранее эксперты назвали простые привычки, которые замедляют старение. На это влияет общение, путешествия, игра или обед с друзьями.

В то же время врач рассказал о главных ошибках при лечении сезонных болезней. С наступлением холодов все больше людей подхватывают простуду, грипп или COVID-19, путая их и лечась неправильно.