Как общение продлевает жизнь - выводы ученых

Общение пожилых людей. Фото иллюстративное: Family Resource Home Care

Исследование Университета Ньюкасла показало, что активная социальная жизнь помогает пожилым людям оставаться здоровыми и физически выносливыми. Общение, путешествия, игра или обед с друзьями могут снизить риски падений, госпитализаций и даже замедлить процессы старения.

Об этом сообщили Newcastle University study.

Общение и социальная активность — ключ к крепкому здоровью

Ученые пришли к выводу, что социальные связи положительно влияют на физическое состояние людей старшего возраста, уменьшая проявления усталости и слабости. В исследовании, проведенном среди почти 2000 участников, выяснилось, что те, кто поддерживал активную социальную жизнь в течение восьми лет, имели до 79% большую вероятность преодолеть симптомы хрупкости - состояния, когда увеличивается риск травматизации. К полезным занятиям ученые отнесли общение с друзьями, волонтерство, путешествия, игру или написание писем.

"Наше исследование показывает, что хрупкость не является неизбежной. Некоторые люди выздоравливают от ранних стадий хрупкости — большая социальная активность может быть одним из факторов, которые могут это сделать", — отметила профессор общественного здоровья Шина Рамзи.

Исследователи объясняют, что социальная изоляция повышает уровень стресса, который вредит здоровью, тогда как поддержка от близких помогает сохранять спокойствие и стабильность. Одиночество, по словам учёных, может влиять даже на тех, кто имеет много знакомств, но не испытывает эмоциональной поддержки.

Доктор Цзии Цай, один из авторов исследования, из Университета Ньюкасла, считает: "Сообщества и сети, дружественные к пожилым людям, которые способствуют поддерживающим социальным связям и деятельности, могут способствовать уменьшению бремени хрупкости".

Напомним, что ученые выяснили: на продолжительность жизни значительно влияют такие черты, как организованность, активность и жизнерадостность.

Ранее мы также информировали, что в Украине с 1 января 2026 года планируют ввести национальную программу медицинского скрининга для граждан в возрасте от 40 лет. Ее цель — своевременное выявление заболеваний, профилактика осложнений и сокращение расходов на дальнейшее лечение.